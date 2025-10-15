La Selección Argentina, entonada luego de la victoria en el tradicional cruce ante México, buscará volver a meterse en la gran final del Mundial Sub-20, cuando se vea las caras ante Colombia este miércoles por la tarde en Chile, por la segunda semifinal de esta edición 2025 del certamen: choque de candidatos por un boleto al partido por el título.

La ‘Albiceleste’ viene de ganar todos los encuentros que disputó en este torneo, y es la máxima favorita a quedarse con el trofeo. Sin embargo, enfrente tendrá al “equipo revelación” de este campeonato, con una camada de futbolistas muy interesantes y con un futuro más que promisorio. Será un duelo espectacular para no perdérselo por nada.

Para este compromiso trascendental, Argentina afronta un infortunio que pone en riesgo sus posibilidades de clasificar: no podrá contar con Maher Carrizo, una de sus máximas figuras. El delantero de 19 años, que en esta Copa del Mundo se ha desempeñado tanto de extremo como de segundo punta y de atacante detrás del ‘nueve’, se perderá el juego ante Colombia.

Maher Carrizo sólo podría regresar en una hipotética final.

El futbolista surgido en las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield no podrá ser parte de la semifinal del Mundial Sub-20, dado que debe cumplir una jornada de suspensión, luego de alcanzar el límite de tarjetas amarillas recibidas en esta edición. Ante México volvió a ser amonestado y ese cartón le valdrá no estar habilitado para disputar el cruce de hoy.

Maher Carrizo fue titular en todos los partidos que Argentina había jugado hasta el momento en el torneo de selecciones, habiendo participado en 4 goles en 5 presentaciones: brindó una asistencia ante Australia en fase de grupos, convirtió un doblete ante Nigeria en octavos de final y marcó un tanto ante México en cuartos de final. Sin dudas, una baja sensible para la ‘Albiceleste’.

Con la ausencia de Maher Carrizo, la alineación confirmada de Argentina para enfrentar a Colombia en semifinales del Mundial Sub-20 2025 será la siguiente: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado, Tomás Pérez; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco, Ian Subiabre.

