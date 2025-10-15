El Estadio Nacional de Santiago de Chile será el anfitrión de un verdadero partidazo este miércoles 15 de octubre, cuando se enfrenten Argentina y Colombia, dos de los seleccionados con mejor generación de promesas, en el marco de las semifinales del Mundial Sub-20 2025. La ‘Albiceleste’ y la ‘Tricolor’ se baten a duelo mata-mata por la clasificación.

Mientras que en el caso del equipo de Diego Placente sufrirán la baja de Maher Carrizo, una de sus máximas figuras, por el lado de los dirigidos por César Torres no se quedarán atrás: los ‘Cafeteros’ sufrirán la ausencia de Néiser Villarreal para verse las caras esta tarde ante el último subcampeón de Sudamérica de la categoría.

El talentoso y desequilibrante atacante de la Selección Colombiana quedó fuera de la planilla para el cruce ante Argentina, puesto que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas: el delantero llegó a dos amonestaciones en el campeonato, superando el exigente límite máximo permitido, y tendrá que cumplir el castigo.

Néiser Villarreal observará la semifinal desde la grada.

Se trata ni más ni menos que del último ‘héroe’ del elenco tricolor en esta Copa del Mundo: venía de anotar un hat-trick para la clasificación a semifinales, en el triunfo por 3-2 ante España en cuartos. Además, en octavos de final también había marcado pero por duplicado. Justo en su mejor momento, el equipo lo pierde para un duelo decisivo.

Sin Néiser Villarreal dentro de los once iniciales, esta será la formación titular de Colombia para medirse ante Argentina en semifinales: Jordan García; Joel Romero, Simón García, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal. Pese a la baja de su ‘crack’, los cafeteros presentan un equipo altamente competitivo para hoy.

El partido Argentina vs. Colombia se llevará a cabo HOY miércoles 15 de octubre, con sede en el Estadio Nacional de Santiago (Chile), a partir de las 17.00 horas del Centro de México -19.00 hora local-, por la segunda semifinal del Mundial Sub-20 2025. El encuentro se podrá sintonizar en México a través de la pantalla de TUDN y de la plataforma ViX Premium.

