Por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025, disputado en Chile, la Selección Mexicana se verá las caras contra uno de los favoritos a quedarse con el título, Argentina. Tras superar el “Grupo de la Muerte” y a la anfitriona, el Tri tiene otra cita con la historia.

Y es que con dos victorias y 2 empates en cuatro partidos, México le hizo frente a las adversidades y, gracias al talento y valentía de sus jóvenes futbolistas, aún continúan invictos en el torneo. Eso sí, es el reto más difícil hasta el momento, ya que se medirá ante el máximo ganador del torneo.

Más allá de lo que hagan los dos equipos en el campo de juego, también será importante lo que haga el arbitraje de turno. Por eso mismo, el colegiado presente es uno que ya viene teniendo rodaje en el actual certamen juvenil que se está desarrollando en tierras sudamericanas.

En este caso, el asignado es Jalal Jayed, árbitro marroquí de 38 años. Será el cuarto duelo que dirigirá en este torneo juvenil tras el Chile 0-2 Japón por el Grupo A, el Australia 3-1 Cuba por el Grupo D y el Ucrania 0-1 España por los Octavos de Final.

Es un juez con largo recorrido internacional, con una vasta experiencia en torneos africanos, tanto a nivel clubes como selecciones. Algunos de ellos son, por ejemplo, la CAF Champions League, Copa Africana de Naciones o Eliminatorias Mundialistas.

¿Cómo es la terna arbitral completa para el México vs. Argentina por el Mundial Sub-20?

Cabe destacar que Jayed estará acompañado por sus compatriotas Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los portugueses Joao Pinheiro y Luciano Maia fungirán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

