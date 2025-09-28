Qué pasa si México pierde, empata o gana con Brasil por el Mundial Sub-20 2025

La Selección Mexicana Sub-20 comenzará este domingo su camino en el Mundial de Chile. El equipo de Eduardo Arce se enfrentará nada menos que ante Brasil en el Estadio Nacional de Santiago y desde las 17:00 horas (CDMX) por la primera fecha del Grupo C, del cual también forman parte España y Marruecos.

Si bien se trata del primer juego del Tri, lo que suceda en la capital chilena podría condicionar para bien o para mal el futuro en la competencia para el equipo nacional. A continuación se presentan los diferentes escenarios que podría afrontar México en este partido.

Qué pasa si México pierde ante Brasil por el Mundial Sub-20

Una derrota ante Brasil no eliminará a México del Mundial Sub-20, ya que se trata del primer partido de la fase de grupos. Sin embargo, lo obligará a no volver a tropezar para evitar una eliminación prematura tal como ocurrió en 2019, 2015, 2003, 1983, 1981 y 1979.

México buscará su segunda victoria ante Brasil en tiempo regular por la categoría Sub-20. (Imago7)

Cabe destacar que tras el juego ante la Canarinha el equipo de Eduardo Arce se medirá frente a España, el miércoles 1° de octubre nuevamente en el Estadio Nacional, y cerrará su participación en la zona ante Marruecos el sábado 4 en Valparaíso.

Qué pasa si México empata ante Brasil por el Mundial Sub-20

Un empate por cualquier resultado tampoco será definitorio y dejará el grupo abierto de cara a las próximas dos fechas. Vale mencionar que en esta instancia no habrá tiempo extra ni penales ya que todos los partidos se definen al cabo del tiempo reglamentario.

México y Brasil empataron cuatro veces en la categoría Sub-20, aunque en una de estas igualdades el conjunto azteca terminó sonriendo a través la instancia de penales para clasificarse a la final del Mundial de Túnez 1977. Finalmente, el Tri perdió el partido decisivo ante Unión Soviética por la misma vía.

Qué pasa si México le gana a Brasil por el Mundial Sub-20

Una victoria pondrá a México en una posición más que favorable pensando en su clasificación a octavos de final, instancia a la que accederán los dos mejores de cada uno de los seis grupos más los cuatro mejores terceros. Incluso, en este escenario, podría meterse en esa fase ganando el juego ante España, aunque para saber eso habrá que aguardar por otros resultados.

Eduardo Arce es el entrenador de la Selección Mexicana Sub-20. (Imago7)

Vale recordar que la zona se abrirá también este domingo con el partido entre España y Marruecos en el Estadio Nacional y desde las 14:00 horas (CDMX).