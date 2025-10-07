La Selección Mexicana se enfrenta este martes 7 de octubre con Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20. El partido del Tri comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso.

México llegó hasta esta instancia después de ganarle a Marruecos y de empatar con Brasil y España, por lo que sigue invicto. Por su parte, Chile derrotó a Nueva Zelanda y perdió con Japón y Egipto, pero le alcanzó para alcanzar los octavos de final del Mundial Sub-20.

¿Qué pasa si México pierde con Chile?

Si México pierde este martes 7 de octubre con Chile, sea el resultado que sea, quedará eliminado del Mundial Sub-20 en los octavos de final.

¿Qué pasa si México empata con Chile?

Si México empata este martes 7 de octubre con Chile, ambas selecciones jugarán una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno para definir al vencedor. En caso de que se mantenga la igualdad, el juego por los octavos de final se decidirá en una tanda de penales.

¿Qué pasa si México le gana a Chile?

Si México le gana este martes 7 de octubre a Chile, el Tri avanzará a los cuartos de final del Mundial Sub-20 y se enfrentaría con el ganador del partido entre Argentina y Nigeria que se disputa este miércoles.