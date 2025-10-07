La Selección Mexicana buscará este martes clasificar a los cuartos de final del Mundial Sub-20. Pero para eso el Tri deberá eliminar a Chile, que es la selección local y eso significa que el equipo de Eduardo Arce tendrá un ambiente caldeado y que todo el público apoyará a La Rojita.

Por este motivo, el clima hostil puede llevar a que los jugadores lo sientan en el campo y que el partido se viva con mucha tensión. En este sentido la importancia del árbitro principal es fundamental para evitar las polémicas y llevarle tranquilidad a los futbolistas tanto de México como de Chile.

¿Quién es el árbitro?

El árbitro del partido del Tri es Joao Pinheiro, portugués de 37 años. El central es un habitual referí de la Primeira Liga y su partido más importante hasta el momento fue la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham de agosto pasado, cuando el conjunto galo fue campeón por penales.

Joao Pinheiro tuvo participación en cuatro partidos de este Mundial Sub-20. El portugués fue el principal en el partido de Nigeria ante Arabia Saudita y de Francia frente a Sudáfrica, mientras que también tuvo participación en dos juegos como cuarto árbitro.

Joao Pinheiro dirigió la Supercopa de Europa (Getty Images)

En uno de ellos fue protagonista México en la victoria por 1-0 ante Marruecos de la tercera jornada. Joao Pinheiro también fue cuarto árbitro en el encuentro de Japón y Egipto, por lo que este será su quinto partido dentro del Mundial Sub-20 en Chile.

Antes del Mundial Sub-20, Joao Pinheiro fue el árbitro de dos partidos de las fases preliminares de la UEFA Champions League. El portugués estuvo en el juego de Malmo ante Copenhague y de Ferencváros contra Qarabag.

