El jeque que invadió la cancha, intimidó al árbitro y anuló un gol legítimo

Conoce esta historia que no tiene un ápice de desperdicio: deportividad, un silbatazo misterioso y una guerra que le puso fin a una personalidad emblemática.

Las oportunidades que entrega un Mundial son pocas. La Fase de Grupos ofrece solo tres partidos y dos boletos a la próxima instancia en zonas integradas por cuatro equipos, por lo que un pequeño traspié puede ser decisivo para ponerle fin a las esperanzas. Cada detalle cuenta, la diferencia de goles es vital, por lo que si hay que ingresar al campo de juego para anular un tanto se considera como parte de la lógica de la competencia. En realidad, esto fue lo que pensó Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, un hombre que grabó su nombre en la historia del deporte.

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El Mundial de España 1982 reunió en el mismo grupo a Francia, Inglaterra, la vieja Checoslovaquia y Kuwait. Hay que poner un punto aquí, porque el país asiático estaba teniendo su primera y única participación en la Copa del Mundo hasta el momento, por lo que la atención de una nación muy desacostumbrada a estos contextos estaba centrada en un campo de futbol.

El partido entre Francia y Kuwait que pasó a la historia en 1982

Tras un inicio que le dejó a Kuwait un empate 1-1 ante Checoslovaquia, llegó el momento de enfrentar a la Francia de Michel Platini, todo un suceso por sí mismo, pero esto era apenas el prólogo de lo que estaba por suceder minutos más tarde. La paz brillaba en el Estadio José Zorrilla de Valladolid y los galos se lucían con una victoria contundente 3-1 que dejaba en claro las diferencias de jerarquía que existían entre ambas plantillas.

El encuentro se encaminaba para pasar al anecdotario futbolero sin mayores sorpresas, pero Francia aceleró y a los 35 minutos del segundo tiempo se encontró con un cuarto gol. ¿Sorpresa? En absoluto, si los europeos eran ampliamente superiores en la cancha, pero lo más insólito estaba por venir.

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Los franceses festejaban y estaban listos para reanudar con el saque del medio rival, pero los jugadores de Kuwait mostraban signos de incredulidad. Lo que había pasado era que un silbatazo exterior desde las gradas los confundió y desorientó a la hora de defender, aunque pese a los reclamos sobre el árbitro soviético Miroslav Stupar, no hubo marcha atrás con la decisión de convalidar el tanto.

El momento en el que Fahid Al-Ahmad Al-Sabah se retiró del campo de juego tras obligar al árbitro a anular un gol. (GETTY IMAGES)

En ese momento, se colmó la paciencia del protagonista de la historia: Fahid Al-Ahmad Al-Sabah. El hermano del emir de Kuwait y presidente de la federación de futbol de su país, le pidió a sus guardaespaldas que lo acompañaran al campo de juego, que tenía un asunto que resolver… A pura intimidación hacia el réferi dejó un mensaje claro: “Si no anulan el gol, nos retiramos del Mundial en este mismo momento”.

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‘¿Lo hará? ¿Cederá a la presión?’ Era lo que se preguntaban todos aquellos que se encontraban presenciando la situación. Finalmente, el pobre Stupar se vio entre la espada y la pared, por lo que terminó anulando el gol y reanudó el juego con un pique. Al-Sabah había cumplido con su misión, por lo que se retiró con la misma soberbia con la ingresó al campo de juego, aunque instantes después llegó el 4-1 nuevamente y esta vez no hubo nada que hacer para torcer un marcador que terminó siendo el definitivo.

¿Cómo terminó la historia? El que más pagó fue el árbitro, ya que fue suspendido de por vida y jamás se lo volvió a ver dentro de un campo de juego. La federación de Kuwait recibió una sanción de 11.000 dólares y nunca más volvieron a estar en una Copa del Mundo, aunque esto fue por la falta de méritos deportivos. En ese 1982, Francia llegó hasta las semifinales y los asiáticos regresaron a casa al final de la primera ronda.

El final podría ser digno de película, pero es completamente verídico. Fahid Al-Ahmad Al-Sabah dedicó su vida a los conflictos civiles y políticos que atemorizan a Medio Oriente hace largas décadas, hasta que murió días antes de cumplir los 45 años en 1990. Mientras se encontraba defendiendo el palacio de Dasman de la invasión de Irak a Kuwait, fue abatido y se convirtió en una de las primeras víctimas de la conocida Guerra del Golfo.

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En síntesis