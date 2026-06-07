Brasil sufre una dura baja a días de su debut en el Mundial

Este sábado la Selección de Brasil jugó su último partido amistoso ante del Mundial 2026 midiéndose ante Egipto. La escuadra de Carlo Ancelotti consiguió la victoria de cara a este gran torneo, pero lamentablemente perdió a uno de los jugadores que serían clave para el debut ante Marruecos, después de haber sido titular en este duelo.

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Dura baja para Brasil

Y es que a los 15 minutos del encuentro en una jugada de ataque, Wesley Franca hizo esfuerzo de más y terminó con una lesión que lo hizo salir entre lágrimas. Minutos antes de que se diera a conocer la gravedad de esta situación, se mencionaba que estaría fuera de 10 a 15 días, pero después fue el propio jugador quien reveló la dura noticia de su baja.

O LANCE DA LESÃO! 🏥🇧🇷



Confira o lance que causou a lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso contra o Egito. Após ser substituído, o jogador deixou o gramado emocionado e foi às lágrimas no banco de reservas.



Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes4 #LanceInforma… pic.twitter.com/QDaSWRnCMd — Lance! (@lancenet) June 7, 2026

En su cuenta de Instagram, el jugador de la AS Roma compartió su fotografía después de la lesión y se confirmó que se trataba de una lesión muscular en el aductor izquierdo, de esta manera el lateral causa baja antes de que el equipo debute en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio, el cual sería su primer Mundial con este equipo.

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Su buena temporada con La Loba lo llevó a estas instancias, pero hay que recordar que en el mes de marzo ya había presentado también otra molestia física previa a la lista de Brasil la cual fue en el músculo flexor de la pierna y que lo mantuvo fuera por casi un mes. Lo que ya daba muestras de que esto podría pasar, pero no antes del Mundial.

El reemplazo de Wesley

Ante ello, optaron por un lateral volante como lo es Éderson, el futbolista del Atalanta quien tiene el llamado de última hora con la plantilla de Ancelotti para su presentación en esta justa mundialista. Se perderá una pieza importante que destacó mucho en este año y tendrá que regresar con su actual plantilla para llevar a cabo su proceso de rehabilitación.

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En síntesis