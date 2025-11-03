México vuelve a ser noticia por un hecho estremecedor ocurrido durante el fin de semana. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en pleno festejo por el Día de los Muertos que se realizaba en la plaza principal del municipio, generando alarma y preocupación por la seguridad en el país.

La situación es delicada y hay preocupación considerando que el próximo año México será sede de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial: el Mundial de futbol 2026, donde se disputarán partidos de selecciones en varias ciudades del país.

Este lunes 3 de noviembre estaba previsto un evento en Los Pinos con representantes de FIFA y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero tuvo que ser suspendido a raíz de los hechos lamentables que ocurrieron el sábado por la noche.

La actividad tenía como objetivo informar sobre la participación de México en la Copa del Mundo y ofrecer detalles sobre los 13 partidos que se jugarán en territorio nacional, además de presentar nuevas actividades y datos relevantes, pero ahora quedó pospuesta indefinidamente.

El mensaje de Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, hablé con el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado.

Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal.

El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso.

Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más.

Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, escribió en sus redes sociales.

En síntesis