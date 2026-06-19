Quién es Johny Placide: perfil, trayectoria y presente del portero de Haití en el Mundial 2026

A sus 38 años, Johny Placide llegó al Mundial 2026 con varios minutos en la espalda y con el peso de ser una de las voces de experiencia de Haití.

El guardameta haitiano Johny Placide aterriza en esta Copa del Mundo 2026 con una base fuerte de continuidad en el SC Bastia, club con el que encadenó varias temporadas siendo titular habitual en la Ligue 2 de Francia. Esa constancia sostiene su vigencia en la selección.

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Buena parte de su carrera se desarrolló en el futbol francés, pero su recorrido empezó en Haití. Desde ahí sostuvo una carrera larga con presencia constante tanto en su club como en la selección. Llega al Mundial con 80 partidos internacionales y como uno de los líderes del plantel haitiano.

Johny Placide disputa un balón con Lyndon Dykes en el primer partido de Haití en el Mundial (Getty Images)

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Johny Placide?

Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1988.

29 de enero de 1988. Lugar de nacimiento: Puerto Príncipe, Haití.

Puerto Príncipe, Haití. Edad actual: 38 años.

38 años. Nacionalidad: haitiana.

haitiana. Posición: portero.

portero. Club actual: SC Bastia.

SC Bastia. Inicio de su carrera profesional: Racing Club Haïtien.

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Johny Placide nació en Puerto Príncipe y comenzó su carrera profesional en el Racing Club Haïtien antes de seguir su camino en Francia. Llega al Mundial 2026 todavía en activo, con minutos recientes tanto en su club como con la Selección de Haití.

Estadísticas y presente en SC Bastia

Ligue 2 2025: 25 partidos, 25 titularidades, 2,250 minutos y 8 porterías en cero.

25 partidos, 25 titularidades, 2,250 minutos y 8 porterías en cero. Ligue 2 2024: 34 partidos y 12 porterías en cero.

34 partidos y 12 porterías en cero. Ligue 2 2023: 32 partidos y 12 porterías en cero.

32 partidos y 12 porterías en cero. Ligue 2 2022: 33 partidos y 11 porterías en cero.

El camino de Johny Placide con Haití en el Mundial 2026

Copa del Mundo 2026: 1 partido, 1 titularidad, 90 minutos y 1 atajada.

1 partido, 1 titularidad, 90 minutos y 1 atajada. Copa Oro 2025: 3 partidos y 270 minutos.

3 partidos y 270 minutos. Eliminatorias de la Concacaf 2024: 4 partidos, 360 minutos y 1 portería en cero.

4 partidos, 360 minutos y 1 portería en cero. Eliminatorias de la Concacaf 2021: 3 partidos, 270 minutos y 3 porterías en cero.

3 partidos, 270 minutos y 3 porterías en cero. Internacionalidades: distintos reportes lo ubicaron en el Mundial 2026 con 80 partidos con Haití.

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Placide ya jugó en el Mundial 2026. A eso se le suma una continuidad reciente con la selección haitiana en torneos y eliminatorias, algo que refuerza su condición de arquero de confianza para el equipo.

Su actividad en la Copa Oro y en los procesos clasificatorios de la Concacaf muestra que Haití lo sostuvo como una pieza recurrente en el arco durante los últimos ciclos competitivos.

¿Qué rol tiene Johny Placide en Haití para el Mundial 2026?

Johny Placide es un portero de experiencia, continuidad y liderazgo funcional dentro de Haití. Sus 90 minutos ya registrados en el Mundial 2026 dejan ver que no llegó únicamente como referente de vestidor, sino también como una opción efectiva y utilizada en la cancha.

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Es el capitán y referente del plantel por su trayectoria. Placide es una referencia del equipo por veteranía, por regularidad reciente y por la calma que puede aportar desde el arco en un torneo de máxima exigencia.

¿Qué se sabe de su contrato y de su situación profesional actual?

Club confirmado: SC Bastia.

SC Bastia. Llegada al club: 2020, de acuerdo con la ficha oficial del SC Bastia.

2020, de acuerdo con la ficha oficial del SC Bastia. Situación actual: su contrato finaliza el 30 de junio.

su contrato finaliza el 30 de junio. Valor en el mercado: 150 mil euros, según Transfermarkt.

En síntesis

Johny Placide registra 80 partidos internacionales como portero de la selección de Haití .

registra internacionales como portero de la selección de . 38 años tiene el arquero nacido en Puerto Príncipe que juega en SC Bastia .

tiene el arquero nacido en que juega en . 90 minutos disputó en el primer partido de Haití durante el Mundial 2026.