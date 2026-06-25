Se confirmó el segundo cruce de los 'mata-mata' y te contamos todos los detalles del juego que se viene.

Tras la diagramación del Sudáfrica-Canadá, los 16avos de final del Mundial 2026 tienen ya un nuevo enfrentamiento definido, con dos de los mejores equipos de fase de grupos. Brasil y Japón se verán las caras en la próxima ronda de la competencia, de carácter eliminatoria, tras quedar en la misma llave con el cierre de sus respectivas zonas.

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¿Cómo clasificó Brasil a 16avos de final del Mundial 2026?

La ‘Verdeamarella’ sacó pasaje a esta instancia del torneo de selecciones por haber finalizado en el 1° puesto del Grupo C, con 7 unidades en tres encuentros. En el transcurso de esta campaña, el equipo de Carlo Ancelotti cosechó un empate (1-1 ante Marruecos) y dos victorias (3-0 ante Haití y 3-0 ante Escocia).

¿Cómo clasificó Japón a 16avos de final del Mundial 2026?

Los ‘Samuráis Azules’ obtuvieron boleto a esta fase del certamen internacional por haber terminado en el 2° lugar del Grupo F, con 5 puntos de nueve posibles. En esta edición de la competición, el conjunto de Hajime Moriyasu obtuvo dos empates (2-2 con Países Bajos y 1-1 con Suecia) y un triunfo (4-0 ante Túnez).

Neymar espera aparecer en su esplendor ante Japón [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Japón por 16avos del Mundial 2026?

El partido Brasil vs. Japón se llevará a cabo el próximo lunes 29 de junio del 2026, a partir de las 11.00 horas del Centro de México (14.00 hora BRA y 02.00 hora JAP). Este encuentro será el primero de los tres duelos de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo que se celebrarán ese día; luego habrá otros dos a las 14.30 y 19.00 horas.

¿Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Japón por 16avos del Mundial 2026?

El partido Brasil vs. Japón tendrá como sede el NRG Stadium o “Estadio Houston”, ubicado en Texas, Estados Unidos. Inaugurado en el año 2002, cuenta con una capacidad para 68.777 personas. Será el sexto compromiso de esta Copa del Mundo que se dispute en este recinto, y el primero que jueguen estos dos equipos en el edificio en este torneo.

¿Contra quién juega el ganador de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

El vencedor de Brasil vs. Japón, una vez superado ese desafío de altísima complejidad, no podrá bajar los brazos luego. El que clasifique irá ante Costa de Marfil o el 2° del Grupo I (Francia o Noruega). Además, dentro de la misma llave, como posible contendiente en instancias futuras, aparece México como único confirmado -potencial rival en cuartos de final-.