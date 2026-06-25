Sigue aquí y al instante los cambios en la tabla del grupo que se define esta tarde, con dos juegos en simultáneo.

En el segundo turno de la agenda del Mundial 2026 de este jueves 25 de junio, se vendrá una doble tanda de partidos de lujo para no perderse: la definición del Grupo F. En la franja de las 17.00 horas (Centro de México), se conocerá el futuro de una zona donde todavía no hay equipos clasificados asegurados a los dieciseisavos de final.

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En el Estadio Kansas City, se jugará Túnez vs. Países Bajos, un compromiso donde los africanos ya están eliminados y los europeos buscan clasificar y también el primer puesto. Por su parte, en el Estadio Dallas, se disputará Japón vs. Suecia, un encuentro donde los dos buscan tanto el pase a dieciseisavos de final como el liderato del Grupo F.

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo F del Mundial 2026:

El escenario antes de la definición del Grupo F del Mundial 2026:

En la previa de ambos enfrentamientos, Países Bajos y Japón están clasificando a 16avos de final, mientras que Suecia dependería de su posición final en la tabla de mejores terceros. Por su parte, Túnez ya sabe que finalizará en el último puesto de la zona, que está eliminado de la Copa del Mundo y que sólo juega este jueves por el honor.