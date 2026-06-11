Canelo Álvarez presiona a México en el debut del Mundial 2026: “Si no ganan, me meto yo y…”

Está todo listo para el inicio del Mundial 2026 que México protagonizará en su estreno con un encuentro muy esperado ante Sudáfrica. Claro que el Estadio Azteca estará colmado y repleto por más de 87.000 espectadores entre los que se incluyen celebridades de primer nivel, como por ejemplo Canelo Álvarez, quien dejó, en broma, un contundente mensaje hacia el seleccionado nacional.

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Saúl llegó acompañado de su esposa Fernández Gómez, con un look acorde a la ocasión, vestidos de forma idéntica con una chamarra con la insignia “Viva México Cabrones”. Antes de pasar directo a su ubicación, se tomó unos minutos para conversar con la prensa y dejó en claro que espera una victoria mexicana, aunque dispuesto a hacer lo que sea si el resultado no es favorable. Todo en tono jocoso.

El mensaje que Canelo Álvarez le dejó a la Selección Mexicana

“Nuestro primer Mundial, disfrutándolo de esta manera. Contento de estar aquí apoyando a nuestra Selección. Vamos a ganar, tenemos que ganar, como sea tenemos que ganar, sino me meto yo ahí a hacer algo… Ja. Pero tenemos que ganar. Estoy confiado de que vamos a ganar, creo que hay mucho potencial en la Selección Mexicana y creo mucho en ellos”, expresó Álvarez.

🇲🇽🥊 Canelo Álvarez arrives at the World Cup opening match! 🏟️🏆



“We have to win ,no excuses, we HAVE to win. If not, I’ll step in and do something about it. I’m confident we’re going to win. This team has so much potential.” 🏆

pic.twitter.com/f0xbG3wlez — NextMex (@NextMexOficial) June 11, 2026

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Saúl es un conocido amante del futbol. El nacido en Jalisco, siempre fue cercano al balompié, aunque nunca se terminó por decantar por Chivas o Atlas, ya que no quiso generar división entre los fanáticos de ambos equipos. De todas maneras, su cercanía siempre dio más por los Zorros.

El presente de Canelo Álvarez

Saúl se está preparando para la próxima presentación que tendrá en el boxeo. La contienda que tiene pautada es para el 12 de septiembre ante el francés Christian Mbilli con el título CMB de los supermedianos en juego. Canelo busca recuperarse de la última derrota sufrida en septiembre de 2025 ante Terence Crawford en la que se quedó sin coronas en su registro.

En síntesis

Canelo Álvarez asistió al debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026.

asistió al debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026. El Estadio Azteca albergó a más de 87.000 espectadores para el partido inaugural.

albergó a más de 87.000 espectadores para el partido inaugural. El boxeador lució una chamarra con la frase “Viva México Cabrones” junto a su esposa.