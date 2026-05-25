Cuándo sale el calendario del Apertura 2026

Esta es la fecha en la que saldría el calendario para los partidos del Apertura 2026.

El día de ayer terminó el Clausura 2026 dejándonos como nuevos campeones a Cruz Azul. El equipo de Joel Huiqui venció a Pumas y levantó su décimo título en la Liga MX. Ante ello, una de las dudas de los aficionados de los demás equipos es cuándo se dará a conocer el calendario oficial para el Apertura 2026, por lo que aquí te contamos lo que sabemos.

Publicidad

Hace ya unas semanas tras la Asamblea de Dueños se reveló que el próximo torneo dará inicio el próximo jueves 16 de julio, días antes de que termine la Copa del Mundo. Y la Gran Final de este torneo será el 13 de diciembre, después de que la Liguilla dé inicio el 19 de noviembre para disputar los Cuartos de Final del torneo.

¿Cuándo sabremos el calendario del Apertura 2026?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el calendario del los partidos para este Apertura 2026, pero se podría tener una fecha aproximada para que se sepa. De acuerdo con varias fuentes sería el mes de junio cuando los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol compartan ya los juegos que tendremos en este torneo.

Aunque no se reveló la fecha exacta, hay que recordar que la mayoría de las ocasiones anteriores buscaban hacerlo en un horario estelar y mediante la televisión abierta, especialmente en la Final del futbol mexicano, pero como en este caso ya no se dio durante el medio tiempo del Pumas vs Cruz Azul, podría ser en otro juego importante.

Publicidad

Hay que recordar que el 11 de junio es la inauguración del Mundial en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) y se juega el México vs Sudáfrica, es muy probable que sea precisamente ese día cuando se confirme el calendario de la Liga MX para el siguiente torneo, ya que se había filtrado que el primer partido sería Atlante vs América y tomando en cuenta el recinto en el que jugarán sería buena opción para promover.

En síntesis