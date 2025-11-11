Se viene una Fecha FIFA importante para todas las selecciones que buscan su lugar en el Mundial 2026, en este mes de noviembre algunos clubes podrán sellar su clasificación y algunos otros podrían irse al repechaje, por lo que los resultados en esta ocasión serán la clave para conocer a quienes serán parte de esta Copa del Mundo.

Los mexicanos Luis Fernando Tena con Guatemala y Miguel Herrera con Costa Rica son dos de los conjuntos que buscan su lugar, por lo que estos encuentros que se vienen en esta semana van a ser clave para que sepamos qué sucederá con ambos directores técnicos y si se ganarán un espacio en este Mundial que será en su país.

¿Qué necesitan Costa Rica y Guatemala para ir al Mundial?

El equipo de Tena se coloca hasta el momento en el tercer puesto del Grupo A con cinco puntos. Su victoria ante El Salvador en la última jornada le permitió seguir con la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo. Es por ello que si quiere lograrlo necesita ganar sus siguientes dos partidos ante Surinam y Panamá para quedarse con el liderato.

En el caso del “Piojo” Herrera están en el segundo puesto del Grupo C luego de conseguir un solo triunfo y tres empates, por lo que ahora se encuentran debajo de Honduras, por lo que el hecho de que consigan una igualada más o una derrota con Haití podrían complicarse, ya que lo que pase con ellos no dependería de sí mismos.

Ante esto, en el primer encuentro es sí o sí conseguir una victoria ante los haitianos; su segundo juego sería ante Honduras que es el equipo que ocupa el primer puesto con 8 puntos, mientras que los ticos están en ese segundo lugar con 6 unidades. Su destino dependerá de victorias para ambos mexicanos para lograr su clasificación.

