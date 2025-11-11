Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Costa Rica y Guatemala: ¿Qué necesitan Luis Fernando Tena y Miguel Herrera para clasificar al Mundial 2026?

Miguel Herrera y Fernando Tena quieren clasificar a Costa Rica y Guatemala al Mundial 2026.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Miguel Herrera y Fernando Tena quieren su boleto al Mundial 2026
© Getty ImagesMiguel Herrera y Fernando Tena quieren su boleto al Mundial 2026

Se viene una Fecha FIFA importante para todas las selecciones que buscan su lugar en el Mundial 2026, en este mes de noviembre algunos clubes podrán sellar su clasificación y algunos otros podrían irse al repechaje, por lo que los resultados en esta ocasión serán la clave para conocer a quienes serán parte de esta Copa del Mundo.

Publicidad

Los mexicanos Luis Fernando Tena con Guatemala y Miguel Herrera con Costa Rica son dos de los conjuntos que buscan su lugar, por lo que estos encuentros que se vienen en esta semana van a ser clave para que sepamos qué sucederá con ambos directores técnicos y si se ganarán un espacio en este Mundial que será en su país.

¿Qué necesitan Costa Rica y Guatemala para ir al Mundial?

El equipo de Tena se coloca hasta el momento en el tercer puesto del Grupo A con cinco puntos. Su victoria ante El Salvador en la última jornada le permitió seguir con la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo. Es por ello que si quiere lograrlo necesita ganar sus siguientes dos partidos ante Surinam y Panamá para quedarse con el liderato.

Publicidad

En el caso del “Piojo” Herrera están en el segundo puesto del Grupo C luego de conseguir un solo triunfo y tres empates, por lo que ahora se encuentran debajo de Honduras, por lo que el hecho de que consigan una igualada más o una derrota con Haití podrían complicarse, ya que lo que pase con ellos no dependería de sí mismos.

Ante esto, en el primer encuentro es sí o sí conseguir una victoria ante los haitianos; su segundo juego sería ante Honduras que es el equipo que ocupa el primer puesto con 8 puntos, mientras que los ticos están en ese segundo lugar con 6 unidades. Su destino dependerá de victorias para ambos mexicanos para lograr su clasificación.

Publicidad
Actualización: A casi 7 meses del Mundial 2026 se revelan nuevos cambios internos y externos en el Estadio Azteca

ver también

Actualización: A casi 7 meses del Mundial 2026 se revelan nuevos cambios internos y externos en el Estadio Azteca

En síntesis

  • Los técnicos mexicanos Luis Fernando Tena (Guatemala) y Miguel Herrera (Costa Rica) buscan clasificar al Mundial 2026.
  • La Guatemala de Luis Fernando Tena necesita ganar sus dos partidos ante Surinam y Panamá para liderar el Grupo A.
  • Costa Rica de Miguel Herrera debe ganar a Haití y Honduras (líder del Grupo C con 8 puntos) para clasificar.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Guatemala está en las semifinales de la Copa Oro tras 29 años gracias a un entrenador mexicano
Concacaf

Guatemala está en las semifinales de la Copa Oro tras 29 años gracias a un entrenador mexicano

Tena celebra triunfo de Guatemala y da consejo al Tri
Selección Mexicana

Tena celebra triunfo de Guatemala y da consejo al Tri

¡Qué elogio! Leyenda del Bayern se 'disculpa' con Luis Díaz y lo define en dos palabras
Futbol Internacional

¡Qué elogio! Leyenda del Bayern se 'disculpa' con Luis Díaz y lo define en dos palabras

Así respondió la afición de Cruz Azul Femenil ante la discriminación de la Liga MX
Futbol Femenil

Así respondió la afición de Cruz Azul Femenil ante la discriminación de la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo