El 'Bicho' volvió a convertir en la Copa del Mundo y quiere prenderse entre los máximos artilleros.

Cristiano Ronaldo tardó más ediciones de las que hubiese soñado pero finalmente rompió el gran maleficio: marcó en un duelo de eliminación directa de un Mundial. El astro portugués se reencontró con el gol y fue para devolverle la vida a su Selección en un momento adverso del partido correspondiente a los dieciseisavos de final.

Publicidad

En el partido de este jueves por la tarde en Toronto, CR7 anotó el 1-1 de Portugal ante Croacia a los 23 minutos del segundo tiempo, y puso de nuevo en competencia a su equipo. El árbitro cobró penal a favor de los lusos a través de una revisión de VAR, y Cristiano Ronaldo se hizo cargo de la ejecución y cambió por gol.

Previamente, al centrodelantero le habían impedido anotar ese primer gol, ya que le habían anulado un tanto un par de minutos antes, cuando había definido a la perfección. En esa oportunidad, Cristiano había quedado mano a mano y rematado con clase tras un rápido control, pero el VAR semiautomático lo invalidó por offside.

Cristiano anotó de penal en 16avos de final [Foto: Getty]

Publicidad

Con su conquista ante Croacia, CR7 alcanzó los 3 goles en este Mundial 2026, tras haber convertido un doblete ante Uzbekistán en la segunda fecha de fase de grupos. En los otros dos partidos de su selección en este campeonato, Portugal no marcó goles y Ronaldo por lo tanto tampoco pudo (no le anotó a Congo ni a Colombia).

De este modo, el capitán de Portugal quedó a tres de distancia de Lionel Messi, líder de goleo de esta competencia en corriente. El crack argentino lleva 6 anotaciones en este certamen, y anotó en todos los partidos: tres en el estreno, dos luego, y uno en el tercero. Además, todavía no disputó su partido de dieciseisavos de final.

Con sus tres goles en cuatro presencias, Cristiano Ronaldo se encuentra ahora en el 9° lugar de la tabla de goleo, en el cuarto escalón. Además de Messi (6), hay jugadores con 5 goles y con 4 goles en lo que va del Mundial 2026. En la próxima fase, CR7 se enfrentará a España, duelo en el que tendrá el desafío de seguir escalando en este ránking.

Publicidad

Así está la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el tanto de Cristiano Ronaldo: