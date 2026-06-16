El delantero titular de la 'Albiceleste' escuchará ofertas en el mercado de verano y esta es su situación.

Del “once ideal” de la Selección Argentina en Qatar 2022, diez se mantienen de la edición anterior a la que comienza este martes para la ‘Albiceleste’. La única novedad en el “super-equipo” del Mundial 2026 es Thiago Almada. Ángel Di María se retiró del combinado nacional, y durante el proceso, su lugar se lo adueñó el surgido en Fuerte Apache.

Publicidad

El delantero de 25 años recibió el respaldo absoluto del cuerpo técnico de Argentina, y dentro de la cancha respondió con grandes actuaciones en las Eliminatorias Sudamericanas. Hay un dato no menor: el ‘Guayo’ fue parte del equipo campeón del mundo en la Copa pasada, donde disputó un total de 7 minutos. Esta vez, jugará muchos más.

Cuando ‘Fideo’ anunció el fin de su etapa en la escuadra sudamericana, se especulaba con que Alejandro Garnacho, por características, pudiese sustituirlo. Finalmente, Thiago Almada, con otras virtudes, terminó ganándose el puesto: en los últimos 10 partidos con Argentina participó en 6 goles, con tres tantos y tres asistencias, ratificando la decisión de Scaloni.

Thiago necesita hacer un buen Mundial con Argentina [Foto: Getty]

Publicidad

Mientras con la Selección se ha mostrado con confianza, no fue consecuente su rendimiento en Atlético Madrid. Si bien no tuvo tantas oportunidades como en su país, en su club cuando le tocó jugar no lo hizo en gran nivel. Eso ha puesto los ojos en lo que puede ser su futuro luego del Mundial 2026, donde aparecen otros posibles destinos fuera de España.

De acuerdo a la información de Marca, Thiago Almada saldrá del ‘Colchonero’ en este mercado de verano y escuchará ofertas una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. Eso sí, su rendimiento con Argentina será determinante para saber qué tipo de club puede abrirle las puertas a partir de julio. El ‘Guayo’ lo sabe y debe aprovechar la oportunidad.

Según la misma fuente señalada, la cláusula de salida del atacante sería de 100 millones de euros, un número elevado pero que en un libro de pases se puede negociar. Cabe recordar que Atlético Madrid sólo posee el 50% de la ficha de Thiago Almada, ya que la otra mitad pertenece a Olympique Lyon. Ese porcentaje fue comprado en 21 millones de euros.