Contra quién y cuándo juega Brasil los 16avos de Final

Este miércoles el conjunto de Brasil se midió ante Escocia dejando un marcador de 0-3 a favor de los verdeamarela. Con este resultado, el equipo de Carlo Ancelotti se posiciona en el primer lugar de la tabla general con 7 puntos. De esta manera, ya tendrán la posibilidad de conocer a su próximo rival en los dieciseisavos.

Publicidad

Ya quedó definido desde el inicio que el primero en la tabla del Grupo C tendría que enfrentarse al segundo del Grupo F; por lo que ya conocemos que el ganador es Brasil, pero ahora depende de lo que pase con los restantes del otro grupo, es decir, de lo que pase con Países Bajos, Japón y Suecia, ya que Túnez quedó eliminado.

¿Quién sería el rival de Brasil en 16avos?

Si tomamos en cuenta lo que ha pasado en los últimos duelos, todo indicaría que los neerlandeses vencerán por goleada a los tunecinos, por lo que Países Bajos quedaría en primer sitio de ese grupo. Es por ello que el rival de los brasileños saldría del duelo entre Japón y Suecia, donde cualquiera de los dos podría ser el próximo rival.

¿Cuándo y a qué hora conocerá rival Brasil?

Cabe mencionar que en la tabla general del Grupo F, el equipo que va a la cabeza es Países Bajos con 4 puntos, los mismos que Japón en el segundo y Suecia en el tercer puesto con 3. Estos dos últimos se pelean por ese segundo puesto, por lo que seguramente el rival de Brasil saldría de este enfrentamiento a disputarse este jueves 25 de junio a las 17:00 horas del centro de México.

Publicidad

¿Cuándo, dónde y a qué hora jugaría Brasil los 16avos?

Ahora bien, de acuerdo con el calendario este enfrentamiento de Brasil contra el que quede segundo del Grupo F será el próximo lunes 29 de junio del 2026 en el Estadio Houston a las 11:00 horas del centro de México.

En síntesis