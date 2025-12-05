¿Dónde se realiza el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Se acabó la espera. Finalmente este viernes 5 de diciembre se realiza el gran sorteo del Mundial 2026, en el que la mayoría de los países sabrán contra qué rivales se van a enfrentar tanto en la Fase de Grupos como en las instancias posteriores si es que avanzan.

México es una de los cabezas de serie por ser organizador de la Copa del Mundo y comparte el bombo con los principales favoritos como Argentina, España y Francia, entre otras selecciones. El sorteo del Mundial 2026 comienza a partir de las 11:00hs (CDMX).

¿Dónde se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se lleva a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, un lugar que fue creado en 1971 en principio como un memorial hacia John Fitzgerald Kennedy, Presidente de los Estados Unidos que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963.

Además de servir como memorial del ex Presidente, el Centro John F. Kennedy es utilizado para distintas actividades como las artes escénicas, teatro, danza, ópera, conciertos de música clásica, jazz y pop. Y, en este caso, albergará el gran sorteo de la Copa del Mundo.

El sorteo se realiza en el Centro John F. Kennedy de Washington (Getty Images)

El sorteo se lleva a cabo más precisamente en el Concert Hall, abierto en 1971 y remodelado en 1997, y que es uno de los tres teatros principales del Centro John F. Kennedy con una capacidad para 2442 personas. Allí dirán presente grandes figuras tanto del futbol como de otros tópicos.

Los presentadores del sorteo del Mundial 2026

Río Ferdinand, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, será el conductor del evento. A su vez, el ex defensa estará acompañado por otros históricos principalmente del deporte estadounidense como Tom Brady (NFL), Shaquille O’Neal (NBA), Aaron Judge (MLB) y Wayne Gretzky (NHL).

