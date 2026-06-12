Por qué no juega Marcelo Flores en Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Marcelo Flores estaba encaminado a jugar la Copa del Mundo con Canadá, pero una lesión lo dejó afuera.

Canadá y Bosnia abren este viernes el segundo día de partidos en el Mundial 2026. Uno de los tres anfitriones recibe al conjunto europeo por el Grupo B en el Estadio Nacional de Canadá, en el encuentro que comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

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Canadá nunca ganó ni empató en sus anteriores dos participaciones en la Copa del Mundo, por lo que este partido puede ser clave de cara al sueño de avanzar de ronda. Por desgracia para Marcelo Flores, el jugador de Tigres no está presente.

La lesión de Marcelo Flores

Marcelo Flores sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la previa al Mundial 2026, más precisamente ocurrió en la final de la Concachampions 2026 contra Toluca.

El extremo ingresó en el minuto 63 en dicho partido con Tigres, pero a los 15 minutos tuvo que ser sustituido después de un mal movimiento que lamentablemente le produjo esta grave lesión que le llevará mucho tiempo de recuperación.

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Marcelo Flores estaba encaminado a jugar la Copa del Mundo con Canadá después de haber elegido representar a los Rojos, pero no podrá hacerlo por la lesión y tendrá que alentar a sus compañeros de la selección por la televisión en busca de la primera victoria en la historia del país en Mundiales.

En síntesis