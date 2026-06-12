¿Por qué hay más de una ceremonia inaugural en el Mundial 2026 de la FIFA?

Shakira encabezó el show de apertura en el Estadio Azteca, pero Canadá y Estados Unidos también tendrán sus respectivas ceremonias este viernes.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente este jueves 12 de junio con una pintoresca ceremonia inaugural en el Estadio Azteca que contó con artistas de la talla de Shakira, Maná o Andrea Bocelli, entre otros. Este espectáculo fue la antesala de la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica, pero no será el único show de apertura de esta cita mundialista.

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Shakira se presentó en la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México (Getty Images)

Para sorpresa de muchos, tanto el encuentro de Canadá contra Bosnia como el de Estados Unidos ante Paraguay también contarán con ceremonias de apertura antes del silbatazo inicial, algo inédito en la historia de los Mundiales hasta esta edición.

¿Por qué hay tres ceremonias inaugurales?

Esta Copa del Mundo 2026 cuenta con tres países anfitriones y la FIFA tomó la decisión de hacer una ceremonia inaugural por cada uno de ellos. Por eso, al show que brindaron Shakira, Maná, J Balvin y compañía el jueves en Ciudad de México se le suman otros dos espectáculos este martes: uno en Toronto y otro en Los Ángeles.

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En la de Canadá se presentarán artistas como Michael Bublé, Alessia Cara o Alanis Morissette; mientras que en la de Estados Unidos estarán Katy Perry, Future y Anitta, entre otros.

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Si nos vamos algunas años hacia atrás, nos encontramos con que la edición del Mundial 2002 tuvo como anfitriones a Corea del Sur y Japón. Sin embargo, en esa oportunidad solo hubo una ceremonia inaugural y no una por cada país como sucede en 2026.

En síntesis

Shakira encabezó la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

encabezó la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Tres ceremonias inaugurales se realizarán en total, una por cada país anfitrión.

se realizarán en total, una por cada país anfitrión. Toronto y Los Ángeles albergarán los dos espectáculos musicales restantes del torneo.