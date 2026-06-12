¿Por qué no juega Cyle Larin en Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026?

El delantero canadiense brilla por su ausencia en la alineación de Les Rouges para el estreno mundialista.

Canadá hace su debut en la Copa del Mundo 2026 ante Bosnia. El seleccionado norteamericano, uno de los tres anfitriones junto a México y Estados Unidos, se prepara para disputar su tercera cita mundialista luego de 1986 y 2022, pero se estrenará este viernes sin Cyle Larin.

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El delantero de Southampton (debe regresar a Mallorca) es una de las figuras del equipo y pieza fundamental en ataque. Sin embargo, brilla por su ausencia en el equipo titular de Jesse Marsch para el debut contra Bosnia en el Estadio Toronto, por la Jornada 1 del Grupo B.

¿Por qué no juega Cyle Larin en Canadá vs. Bosnia?

La ausencia de Cyle Larin en la alineación de Canadá para el debut mundialista frente a Bosnia responde a una decisión futbolística del estratega Jesse Marsch. El atacante de 31 años no presenta lesión y aguardará por su turno en el banco de suplentes, por lo que podría sumar minutos en el complemento.

Cyle Larin será suplente en el debut contra Bosnia (Getty Images)

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De esta manera, el ataque de Les Rouges estará conformado por Tajon Buchanan, Jonathan David y Tani Oluwaseyi. Además, el capitán será el exmediocampista de Cruz Azul, Stephen Eustáquio.

Larin es una de las dos ausencias de peso en el once de Canadá, ya que Alphonso Davies tampoco será titular. No obstante, la baja del futbolista de Bayern Múnich tiene que ver con que todavía no se recuperó al 100% de una lesión.

En síntesis

Cyle Larin se quedará en el banquillo de suplentes por decisión técnica.

se quedará en el banquillo de suplentes por decisión técnica. Alphonso Davies no será titular por no estar recuperado de una lesión.

no será titular por no estar recuperado de una lesión. Stephen Eustáquio será el capitán de la selección canadiense ante Bosnia.