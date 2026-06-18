Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar por el grupo B del Mundial 2026: TV y streaming online

Canadá y Qatar se enfrentan este miércoles por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. A qué hora juegan, qué canal transmite el partido y las opciones de streaming para seguir el encuentro en vivo.

Desde las 16:00 horas de la CDMX, uno de los anfitriones del Mundial 2026, Canadá, recibirá a Qatar por la segunda jornada de la fase de grupos en el Toronto Stadium. El conjunto norteamericano afronta un compromiso clave en sus aspiraciones dentro del certamen, ya que necesita sumar de a tres para dar un paso importante rumbo a la clasificación.

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Los canadienses llegan a este encuentro luego de igualar 1-1 frente a Bosnia en su debut. Si bien rescataron un punto, el resultado dejó sensaciones encontradas debido a que esperaban comenzar el torneo con una victoria. Ahora tendrán una nueva oportunidad para demostrar su potencial ante su público.

Por el lado de Qatar, el equipo asiático llega con la confianza en alza tras protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada. Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, logró rescatar un histórico empate frente a Suiza en los minutos finales.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar por TV y streaming?

Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú: DirecTV y Paramount+.

España: DAZN y Movistar+.

México: ViX.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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Horario de Canadá vs. Qatar, país por país

México / Panamá: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

España: 00:00 horas del viernes.

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