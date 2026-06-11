Corea del Sur y República Checa se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara en el segundo partido de la Copa del Mundo.

República Checa y Corea del Sur se enfrentan este jueves 11 de junio en el segundo partido del primer día de competencia del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara.

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El partido entre República Checa y Corea del Sur comienza a las 20:00hs (CDMX). Después del juego entre México y Sudáfrica que abrió la Copa del Mundo, esta noche se completa la primera jornada para el Grupo A.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre República Checa y Corea del Sur de este jueves 11 de junio no será transmitido por TV abierta en México y la única opción para visibilizarlo será a través de la plataforma de ViX Premium.

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigosports

: Tigosports Argentina : Dsports, TyC Sports, Flow

: Dsports, TyC Sports, Flow Sudamérica : DSports

: DSports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

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Cómo llegan ambas selecciones

República Checa clasificó al Mundial 2026 luego de eliminar por penales a Dinamarca en la final de uno de los repechajes UEFA. El conjunto europeo le ganó 2-1 a Kosovo y 3-1 a Guatemala en los dos amistosos previos a su debut en la Copa del Mundo.

Por su parte, Corea del Sur terminó 1° en la clasificación de la AFC y es uno de los combinados asiáticos más fuertes. El equipo de Heung-Min Son perdió con Austria 1-0 y le ganó 5-0 a Trinidad y Tobago en los dos amistosos previos al Mundial.

En síntesis

República Checa y Corea del Sur juegan hoy en el Estadio Akron de Guadalajara.

El partido del Grupo A inicia este jueves a las 20:00hs tiempo de México.

La transmisión del encuentro en México será exclusiva a través de la plataforma ViX Premium.