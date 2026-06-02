Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Bélgica por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las selecciones siguen afinando detalles con una serie de partidos amistosos que sirven como preparación para el certamen internacional más importante del mundo. Cada encuentro se vuelve clave para llegar de la mejor manera al debut.
Este martes 2 de junio se disputan varios amistosos destacados y uno de ellos será el choque entre Bélgica y Croacia, dos selecciones europeas de peso que llegan con la intención de medir su nivel en este tramo final previo a la competencia.
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El partido se jugará en tierras croatas, más precisamente en el Stadion HNK Rijeka, y comenzará a las 10:00 hs de la CDMX, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol entre dos equipos con grandes aspiraciones mundialistas.
En Croacia, todas las miradas estarán puestas en su máxima figura, Luka Modric, quien afronta lo que podría ser su último Mundial, convirtiéndose en una de las grandes historias a seguir del torneo por todo lo que significó en ediciones anteriores.
Por el lado de Bélgica, el equipo llega con nombres de jerarquía internacional como Thibaut Courtois en el arco y Kevin De Bruyne en el mediocampo, dos pilares fundamentales del conjunto europeo.
Televisación de Croacia vs. Bélgica por países
¿Juega Luka Modric? Las alineaciones de Croacia vs. Bélgica por el amistoso previo al Mundial 2026
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En sintesis
- El mediocampista Luka Modric liderará a Croacia en el partido amistoso internacional del martes 2 de junio.
- El partido se disputará en suelo croata dentro de las instalaciones del Stadion HNK Rijeka.
- La transmisión del duelo para la Ciudad de México será emitida por la señal de Sky Sports.