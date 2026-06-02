¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 2 de junio en la previa del Mundial 2026?

Los equipos comenzaron su preparación a pocos días para el comienzo del Mundial 2026.

Falta cada vez menos para el comienzo de un nuevo Mundial, tan solo 9 días para que la pelota comience a rodar y hay grandes expectativas entre los aficionados de cada país que sueñan con la posibilidad de ver a su equipo levantando el trofeo.

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Los equipos comenzaron su preparación hace unos días atrás para llegar de la mejor manera al certamen y disputarán algunos amistosos previos para ver como están tanto físicamente como futbolísticamente.

Muchos futbolistas llegaron con lo justo luego de una larga temporada y si bien ya las listas están confirmadas, habrá que ver como responden los jugadores en los encuentros que disputen antes de hacer su debut en el torneo más importante a nivel selecciones.

Los amistosos internacionales ya comenzaron a jugarse y acá te dejamos el calendario del día de hoy con todos los duelos que habrá en la previa del certamen internacional. Uno de ellos entre dos selecciones europeas que pueden ser tranquilamente candidatas.

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Amistosos de hoy martes 2 de junio

Croacia vs Bélgica – 10:00 AM (hora México)

Marruecos vs Madagascar – 11:00 AM (hora México)

Georgia vs Rumania – 11:00 AM (hora México)

Gales vs Ghana – 12:45 PM (hora México)

Haití vs Nueva Zelanda – 6:00 PM (hora México)

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