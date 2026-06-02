Croacia debuta en el Mundial frente a Inglaterra el 17 de junio, mientras que Bélgica lo hará contra Egipto el lunes 15 del mes.

Las selecciones ya comenzaron a disputar amistosos en la previa del Mundial 2026. Ahora es el turno de Croacia y de Bélgica, equipos que se enfrentan este martes 2 de junio a partir de las 10:00hs (CDMX) en el Estadio HNK Rijeka Dean Šćulac.

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Por el lado de Croacia, este lunes confirmó la convocatoria oficial con futbolistas como Luka Modric, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic y Luka Vuskovic, entre otros. El conjunto semifinalista de la edición pasada también jugará un amistoso ante Eslovenia el próximo domingo.

Por su parte, este será el último Mundial de la ‘generación dorada’ de Bélgica con Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, entre otros. El equipo dirigido por Rudi García se enfrenta también con Túnez el próximo sábado en un amistoso.

La alineación de Croacia

Dominik Livaković

Josip Šutalo

Luka Vušković

Joško Gvardiol

Josip Stanišić

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Ivan Perišić

Petar Sučić

Martin Baturina

Petar Musa

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La alineación de Bélgica