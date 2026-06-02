Las selecciones ya comenzaron a disputar amistosos en la previa del Mundial 2026. Ahora es el turno de Croacia y de Bélgica, equipos que se enfrentan este martes 2 de junio a partir de las 10:00hs (CDMX) en el Estadio HNK Rijeka Dean Šćulac.
Por el lado de Croacia, este lunes confirmó la convocatoria oficial con futbolistas como Luka Modric, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic y Luka Vuskovic, entre otros. El conjunto semifinalista de la edición pasada también jugará un amistoso ante Eslovenia el próximo domingo.
Por su parte, este será el último Mundial de la ‘generación dorada’ de Bélgica con Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, entre otros. El equipo dirigido por Rudi García se enfrenta también con Túnez el próximo sábado en un amistoso.
La alineación de Croacia
- Dominik Livaković
- Josip Šutalo
- Luka Vušković
- Joško Gvardiol
- Josip Stanišić
- Luka Modrić
- Mateo Kovačić
- Ivan Perišić
- Petar Sučić
- Martin Baturina
- Petar Musa
La alineación de Bélgica
- Thibaut Courtois
- Alexis Saelemaekers
- Arthur Theate
- Nathan Ngoy
- Maxim De Cuyper
- Nicolas Raskin
- Youri Tielemans
- Amadou Onana
- Kevin De Bruyne
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere