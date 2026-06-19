Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes en el Estadio de Seattle. Ambos equipos ganaron en su debut en el Mundial 2026.

Este viernes 19 de junio se disputan cuatro partidos y uno de ellos tiene como protagonistas a Estados Unidos y a Australia por la segunda jornada del Grupo D. Estas dos selecciones se enfrentan en el Estadio de Seattle a partir de las 13:00hs (CDMX).

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Tanto Estados Unidos como Australia ganaron en su debut en el Mundial 2026, por lo que este juego se convierte en uno clave pensando en el liderazgo de la zona. El conjunto local parte como favorito en la previa, pero deberá demostrarlo en el campo.

Dónde ver el partido

El partido entre Estados Unidos y Australia de este viernes 19 de junio no se transmitirá en televisión abierta en México. La única opción para seguirlo en el país es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial. A continuación, la información de varios países.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: DSports, TyC Sports, Flow y Paramount+.

DSports, TyC Sports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambas selecciones

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó por 4-1 a Paraguay en el debut de la Copa del Mundo y se posiciona como posible revelación de la Copa del Mundo. No obstante, Christian Pulisic no se encuentra en las mejores condiciones físicas y podría no jugar o sumar pocos minutos.

Por su parte, Australia sorprendió al derrotar por 2-0 a Turquía en el primer partido del Mundial 2026. Los Socceroos brillaron con un futbol de repliegue y contragolpe rápido y seguramente eso intentarán hacer de nuevo, en este caso frente a Estados Unidos.

En síntesis

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes 19 de junio en Seattle.

se enfrentan este viernes 19 de junio en Seattle. En México el partido se transmitirá de forma exclusiva mediante ViX Premium .

el partido se transmitirá de forma exclusiva mediante . Ambos equipos ganaron en su debut en el Mundial 2026.