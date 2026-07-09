Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Desde las 14:00 (CDMX), Francia se enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. Ambos seleccionados llegan con la ilusión intacta de seguir haciendo historia y dar un paso más hacia el título.
El conjunto dirigido por Didier Deschamps parte como favorito y buscará alcanzar su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo. Tras superar con autoridad las instancias previas, los franceses intentarán confirmar su condición de candidatos y volver a instalarse entre los cuatro mejores del certamen.
Del otro lado estará Marruecos, que llega con sed de revancha tras la semifinal de Qatar 2022, cuando cayó precisamente frente a Francia. El seleccionado africano quiere repetir la histórica campaña de hace cuatro años y demostrar que puede volver a meterse entre las potencias del fútbol mundial.
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por TV y streaming
- México: TUDN y TUDN En Vivo.
- Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela).
- Centroamérica: XPERTV y TDMAX (Costa Rica), Canal 4 y TCS GO (El Salvador), Tigo Sports (Honduras y Panamá).
- España: Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.
- Estados Unidos: FOX Sports 1, Telemundo, fuboTV, Peacock, FOX Sports App y Telemundo Deportes En Vivo.
Horario de Francia vs. Marruecos
- México: 14:00
- Perú: 15:00
- Colombia: 15:00
- Ecuador: 15:00
- Argentina: 17:00
- Uruguay: 17:00
- Brasil: 17:00
- Paraguay: 17:00
- Chile: 16:00
- Venezuela: 16:00
- Bolivia: 16:00
- Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8)
- España: 22:00
Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios, sedes y clasificados
En sintesis
- Francia y Marruecos jugarán los cuartos de final a las 14:00 (CDMX).
- El entrenador Didier Deschamps buscará clasificar a su tercera semifinal consecutiva del Mundial.
- El encuentro será transmitido en vivo para México a través de TUDN.