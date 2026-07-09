Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Francia y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo decisivo por un lugar en las semifinales. A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming online en Argentina, México y el resto del mundo.

Desde las 14:00 (CDMX), Francia se enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. Ambos seleccionados llegan con la ilusión intacta de seguir haciendo historia y dar un paso más hacia el título.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps parte como favorito y buscará alcanzar su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo. Tras superar con autoridad las instancias previas, los franceses intentarán confirmar su condición de candidatos y volver a instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

Del otro lado estará Marruecos, que llega con sed de revancha tras la semifinal de Qatar 2022, cuando cayó precisamente frente a Francia. El seleccionado africano quiere repetir la histórica campaña de hace cuatro años y demostrar que puede volver a meterse entre las potencias del fútbol mundial.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por TV y streaming

México: TUDN y TUDN En Vivo.

TUDN y TUDN En Vivo. Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela).

DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela). Centroamérica: XPERTV y TDMAX (Costa Rica), Canal 4 y TCS GO (El Salvador), Tigo Sports (Honduras y Panamá).

XPERTV y TDMAX (Costa Rica), Canal 4 y TCS GO (El Salvador), Tigo Sports (Honduras y Panamá). España: Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.

Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España. Estados Unidos: FOX Sports 1, Telemundo, fuboTV, Peacock, FOX Sports App y Telemundo Deportes En Vivo.

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Horario de Francia vs. Marruecos

México: 14:00

14:00 Perú: 15:00

15:00 Colombia: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 Argentina: 17:00

17:00 Uruguay: 17:00

17:00 Brasil: 17:00

17:00 Paraguay: 17:00

17:00 Chile: 16:00

16:00 Venezuela: 16:00

16:00 Bolivia: 16:00

16:00 Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8)

16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8) España: 22:00

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