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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Francia y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo decisivo por un lugar en las semifinales. A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming online en Argentina, México y el resto del mundo.

Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026.
© ESPECIALFrancia vs. Marruecos por el Mundial 2026.

Desde las 14:00 (CDMX), Francia se enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. Ambos seleccionados llegan con la ilusión intacta de seguir haciendo historia y dar un paso más hacia el título.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps parte como favorito y buscará alcanzar su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo. Tras superar con autoridad las instancias previas, los franceses intentarán confirmar su condición de candidatos y volver a instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

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Del otro lado estará Marruecos, que llega con sed de revancha tras la semifinal de Qatar 2022, cuando cayó precisamente frente a Francia. El seleccionado africano quiere repetir la histórica campaña de hace cuatro años y demostrar que puede volver a meterse entre las potencias del fútbol mundial.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por TV y streaming

  • México: TUDN y TUDN En Vivo.
  • Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela).
  • Centroamérica: XPERTV y TDMAX (Costa Rica), Canal 4 y TCS GO (El Salvador), Tigo Sports (Honduras y Panamá).
  • España: Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.
  • Estados Unidos: FOX Sports 1, Telemundo, fuboTV, Peacock, FOX Sports App y Telemundo Deportes En Vivo.

Horario de Francia vs. Marruecos

  • México: 14:00
  • Perú: 15:00
  • Colombia: 15:00
  • Ecuador: 15:00
  • Argentina: 17:00
  • Uruguay: 17:00
  • Brasil: 17:00
  • Paraguay: 17:00
  • Chile: 16:00
  • Venezuela: 16:00
  • Bolivia: 16:00
  • Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8)
  • España: 22:00
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En sintesis

  • Francia y Marruecos jugarán los cuartos de final a las 14:00 (CDMX).
  • El entrenador Didier Deschamps buscará clasificar a su tercera semifinal consecutiva del Mundial.
  • El encuentro será transmitido en vivo para México a través de TUDN.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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