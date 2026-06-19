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Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026: TV y streaming online

Las Estrellas Crecientes y la Albirroja se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Turquía y Paraguay se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026
© BolavipTurquía y Paraguay se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026

Por la Jornada 1 del Grupo G del Mundial 2026, Turquía y Paraguay se miden este viernes 19 de junio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California. Ambos conjuntos buscarán su primera victoria tras debutar con derrota en el torneo.

En el otro duelo de la zona, que fue entre Estados Unidos y Australia, terminó con victoria 2-0 de los anfitriones y el segundo puesto quedó a tiro de turcos y paraguayos. Por ese motivo, los dos conjuntos irán por las tres unidades para acomodarse en la zona.

Con respecto a este juego de la jornada de viernes, el choque entre europeos y sudamericanos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Turquía contra Paraguay únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

Dónde ver Turquía vs. Paraguay por país

  • México: ViX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Argentina: DSports, Flow y Paramount+
  • Sudamérica: DSports y Paramount+
  • España: DAZN y Movistar+
  • Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis

  • Turquía y Paraguay: juegan el 19 de junio en el Levi’s Stadium de California.
  • ViX Premium: transmitirá el partido exclusivamente en México, sin opciones en televisión abierta.
  • Estados Unidos: venció 2-0 a Australia en el otro partido correspondiente al Grupo G.
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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