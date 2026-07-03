La Albiceleste jugará por primera vez en esta sede en esta Copa del Mundo, mientras que los Tiburones Azules lo harán por segunda vez.

La Selección Argentina choca con Cabo Verde este viernes 3 de julio por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambos combinados llegan invictos a este partido, pero la Albiceleste parte como gran favorita con Lionel Messi (máximo goleador del certamen) a la cabeza.

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El estadio elegido para este encuentro fue el Hard Rock Stadium de Miami y el silbatazo inicial está programado para las 16:00 hs (CDMX), siempre y cuando no se retrase por tormentas. Además, se espera una gran mayoría de público argentino.

Detalles del Estadio Miami

El Hard Rock Stadium se llama ‘Estadio Miami‘ durante la Copa del Mundo 2026 por las regulaciones comerciales de la FIFA. Está ubicado en Miami Gardens, Florida, y es la casa de los Miami Dolphins de la NFL. Es decir, no es el recinto del Inter Miami, franquicia de la MLS en la que juega Lionel Messi.

Tiene una capacidad exacta para 64.478 espectadores y es uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos, tanto así que el circuito del GP de Miami de la Fórmula 1 se construyó alrededor. Además, ha albergado importantes partidos de futbol anteriormente y otros eventos de gran escala como WrestleMania o el Super Bowl.

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Vista exterior del Hard Rock Stadium de Miami (Getty Images)

Recuerdo feliz para la Selección Argentina

El Hard Rock Stadium fue la sede elegida para la final de la Copa América 2024, edición que Argentina ganó tras superar por 1-0 a Colombia en el tiempo extra. El autor del único gol fue Lautaro Martínez y, con esta victoria, la Albiceleste se consagró bicampeona de América.

Argentina celebra la obtención de la Copa América 2024 (Getty Images)

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Los 7 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Miami

Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Fase de grupos | 15 de junio

| Fase de grupos | 15 de junio Uruguay 2-2 Cabo Verde | Fase de grupos | 21 de junio

| Fase de grupos | 21 de junio Escocia 0-3 Brasil | Fase de grupos | 24 de junio

| Fase de grupos | 24 de junio Portugal 0-0 Colombia | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Argentina vs. Cabo Verde | 16avos de final | 3 de julio

| 16avos de final | 3 de julio Partido de cuartos de final | 11 de julio

| 11 de julio Partido por el tercer puesto | 18 de julio

En síntesis