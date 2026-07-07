¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Argentina y Egipto se enfrentan este martes por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina y Egipto se ven las caras este martes 7 de julio por el partido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre ambas selecciones comienza a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) y la Albiceleste es la favorita a ganar.

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No obstante, Argentina sufrió más de la cuenta frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, por lo que deberá mejorar. Por su parte, Egipto llega a este juego luego de eliminar a Australia en los penales. El partido por los octavos de final se lleva a cabo en el Estadio Atlanta.

El estadio del partido

Argentina y Egipto se enfrentan en el Estadio Atlanta, más conocido como Estadio Mercedes-Benz. Esta es la casa de Atlanta United (MLS) y de los Atlanta Falcons (NFL). El recinto origilamente tiene capacidad para 71,000 espectadores, pero para el Mundial 2026 la misma fue reducida hasta los 68,239 espectadores.

Su construcción inició en 2014 y finalizó en 2017, teniendo un coste aproximado de unos 1600 millones de dólares. Su diseño único y su techo retráctil lo hacen uno de los estadios más distinguibles del mundo. Este techo posee el logo de Mercedes Benz, tiene forma de molinillo, y se compone de ocho piezas triangulares translúcidas que se deslizan en línea recta.

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El imponente Estadio Atlanta (Getty Images)

El estadio cuenta con la pantalla de video LED más grande del mundo en un recinto deportivo. Es una estructura circular de 335 metros de circunferencia y 18 metros de alto que rodea completamente el techo, brindando una experiencia visual en 360 grados única.

Asimismo, el recinto en Atlanta es el primer estadio profesional en los Estados Unidos en recibir la certificación LEED Platinum (el máximo galardón de sustentabilidad) y cuenta con más de 4.000 paneles solares.

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Por último, el Estadio Atlanta también fue escenario del Super Bowl LIII, encuentros de la Copa América 2024 y del Mundial de Clubes 2025. Con lo dicho, este estadio tiene mucha actividad y es de los más elegidos a la hora de llevar partidos de futbol a Estados Unidos.

Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta

Lunes, 15 de junio de 2026: España 0-0 Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H)

(Fase de Grupos – Grupo H) Jueves, 18 de junio de 2026: Chequia 1-1 Sudáfrica (Fase de Grupos – Grupo A)

(Fase de Grupos – Grupo A) Domingo, 21 de junio de 2026: España 4-0 Arabia Saudí (Fase de Grupos – Grupo H)

(Fase de Grupos – Grupo H) Miércoles, 24 de junio de 2026: Marruecos 4-2 Haití (Fase de Grupos – Grupo C)

(Fase de Grupos – Grupo C) Sábado, 27 de junio de 2026: RD Congo 3-1 Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K)

(Fase de Grupos – Grupo K) Miércoles, 1 de julio de 2026: Partido 80 – Inglaterra 2-1 RD Congo (Dieciseisavos de final)

(Dieciseisavos de final) Martes, 7 de julio de 2026 (¡Hoy!): Partido 95 – Argentina vs. Egipto (Octavos de final)

(Octavos de final) Miércoles, 15 de julio de 2026: Partido 102 – Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 (Semifinal)

En síntesis

El partido de Argentina y Egipto se juega el martes 7 de julio de 2026.

se juega el martes 7 de julio de 2026. El encuentro por los octavos de final se disputa en el Estadio Atlanta .

. La capacidad del recinto se redujo a 68,239 espectadores para el Mundial 2026.