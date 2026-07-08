Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Michael Olise

Lamine Yamal y Michael Olise son dos de las grandes figuras jóvenes del fútbol mundial. Según Transfermarkt, el español tiene una cotización de 200 millones de euros, mientras que el francés alcanza los 150 millones.

Francia y España vuelven a aparecer entre los grandes candidatos a quedarse con el Mundial 2026. Ambas selecciones cuentan con planteles repletos de figuras que marcaron diferencias a lo largo del certamen y, si continúan avanzando, existe una gran posibilidad de que se enfrenten en las semifinales en uno de los duelos más esperados del torneo.

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Entre los nombres que más expectativa generan aparecen Lamine Yamal y Michael Olise. Los dos jóvenes futbolistas son piezas fundamentales para sus respectivos equipos y se preparan para afrontar los cuartos de final con la misión de ayudar a España y Francia a seguir en carrera por el título mundial.

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En el caso de Lamine Yamal, el extremo español todavía no logró mostrar la versión que muchos esperaban en esta Copa del Mundo. Su rendimiento estuvo condicionado por la lesión con la que llegó al torneo, aunque sigue siendo una de las principales armas ofensivas del conjunto español.

Del otro lado aparece Michael Olise, una de las grandes figuras del ataque francés. El futbolista se convirtió en un socio clave de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, formando un tridente que le dio muchas soluciones ofensivas a Francia y que ilusiona con llevar al equipo nuevamente a una final mundialista.

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¿Cuánto valen Lamine Yamal y Michael Olise, según Transfermarkt?

La diferencia entre ambos también se refleja en el mercado. Según Transfermarkt, Lamine Yamal es actualmente el futbolista con mayor valor de mercado del mundo, con una cotización de 200 millones de euros, una cifra que confirma el enorme potencial que se le atribuye a sus apenas 18 años.

Por su parte, la misma fuente valora a Michael Olise en 150 millones de euros. El francés también figura entre los jugadores más cotizados del planeta y su crecimiento en las últimas temporadas lo convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol europeo.

En sintesis

Lamine Yamal tiene un valor de mercado récord de 200 millones de euros .

tiene un valor de mercado récord de . El atacante francés Michael Olise está valuado actualmente en 150 millones de euros .

está valuado actualmente en . Ambas selecciones podrían enfrentarse en las semifinales si avanzan en los cuartos de final.