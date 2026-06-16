¿Dónde y en qué estadio juegan Austria vs. Jordania por el Grupo J del Mundial 2026?

Después de la presentación de la Selección Argentina frente a Argelia, la acción del Grupo J del Mundial 2026 continuará con otro encuentro que promete emociones. Austria y Jordania se enfrentarán en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. En la previa, el conjunto europeo aparece como favorito por historia, […]

Después de la presentación de la Selección Argentina frente a Argelia, la acción del Grupo J del Mundial 2026 continuará con otro encuentro que promete emociones. Austria y Jordania se enfrentarán en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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En la previa, el conjunto europeo aparece como favorito por historia, experiencia internacional y calidad de plantel. Sin embargo, Jordania llega con la ilusión de seguir haciendo historia y buscará dar la sorpresa.

El partido entre Austria y Jordania se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ubicado en el estado de California, Estados Unidos. El escenario forma parte del Área de la Bahía de San Francisco y será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Levi’s Stadium: capacidad y datos más importantes

El Levi’s Stadium cuenta con una capacidad para 68.827 espectadores y desde 2014 es la casa de los San Francisco 49ers, una de las franquicias más importantes de la NFL. El recinto fue construido en Santa Clara, a unos 64 kilómetros al sur de la ciudad de San Francisco, luego de que el proyecto de un nuevo estadio para los 49ers se trasladara desde la propia ciudad de San Francisco hacia esta ubicación.

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Las obras comenzaron en 2012 y el estadio fue inaugurado oficialmente el 17 de julio de 2014. Desde entonces se convirtió en uno de los escenarios deportivos más modernos de Estados Unidos. Además de albergar partidos de la NFL, el Levi’s Stadium fue sede de grandes eventos internacionales como el Super Bowl 50 en 2016 y el Super Bowl LX en 2026. También recibió encuentros universitarios de primer nivel y ahora forma parte de las sedes elegidas para el Mundial 2026.

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