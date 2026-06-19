¿Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

Brasil enfrenta a Haití desde las 18:30 hs (CDMX) de este viernes por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela no pudo vencer a Marruecos en el debut y ahora va por su primer triunfo en el certamen en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.
El recinto en cuestión ya albergó el partido de Costa de Marfil vs. Ecuador y lleva el nombre de Estadio Philadelphia durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Aunque principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles de la NFL, lo curioso es que este estadio se inauguró en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y Barcelona.
El Estadio Philadelphia estuvo casi lleno en el partido entre Costa de Marfil y Ecuador (Getty Images)
Características del Estadio Philadelphia
- Capacidad: 68.324 espectadores.
- Ubicación: Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex.
- Tipo de césped: natural híbrido (HERO Hybrid Grass).
- Equipos que juegan de local aquí: Philadelphia Eagles y Philadelphia Union.
- Año de inauguración: 2003.
Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Philadelphia
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio
- Brasil vs. Haití | Fase de grupos | 19 de junio
- Francia vs. Irak | Fase de grupos | 22 de junio
- Curazao vs. Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio
- Croacia vs. Ghana | Fase de grupos | 27 de junio
- Partido de octavos de final | 4 de julio
En síntesis
- Brasil enfrenta a Haití a las 18:30 (CDMX) en el Estadio Philadelphia.
- El Estadio Philadelphia alberga 68.324 espectadores y fue inaugurado en el año 2003.
- El recinto recibirá seis partidos del Mundial 2026, incluyendo uno de octavos de final.