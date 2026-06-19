¿Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

El pentacampeón de la Copa del Mundo buscará su primer triunfo en el torneo ante Les Grenadiers en un estadio de NFL.

Brasil enfrenta a Haití desde las 18:30 hs (CDMX) de este viernes por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela no pudo vencer a Marruecos en el debut y ahora va por su primer triunfo en el certamen en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

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El recinto en cuestión ya albergó el partido de Costa de Marfil vs. Ecuador y lleva el nombre de Estadio Philadelphia durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Aunque principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles de la NFL, lo curioso es que este estadio se inauguró en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y Barcelona.

El Estadio Philadelphia estuvo casi lleno en el partido entre Costa de Marfil y Ecuador (Getty Images)

Características del Estadio Philadelphia

Capacidad : 68.324 espectadores.

: 68.324 espectadores. Ubicación : Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex.

: Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex. Tipo de césped : natural híbrido (HERO Hybrid Grass).

: natural híbrido (HERO Hybrid Grass). Equipos que juegan de local aquí : Philadelphia Eagles y Philadelphia Union.

: Philadelphia Eagles y Philadelphia Union. Año de inauguración: 2003.

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Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Philadelphia

Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio

Brasil vs. Haití | Fase de grupos | 19 de junio

Francia vs. Irak | Fase de grupos | 22 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio

Croacia vs. Ghana | Fase de grupos | 27 de junio

Partido de octavos de final | 4 de julio

En síntesis