¿Dónde y en qué estadio juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Los Elefantes y La Tricolor se enfrentan por la primera jornada del Grupo E en la casa de los Philadelphia Eagles.

Se viene el debut de otro país latinoamericano en el Mundial 2026. La Selección de Ecuador enfrenta a Costa de Marfil este domingo 14 de junio desde las 17:00 hs (CDMX) por la Jornada 1 del Grupo E y el partido se disputará en un estadio de NFL: el Lincoln Financial Field.

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Debido a las regulaciones comerciales de la FIFA, el recinto se llamará oficialmente Estadio Philadelphia durante la Copa del Mundo. Aunque principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles, lo cierto es que este estadio se inauguró en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y el FC Barcelona.

Vista exterior del estadio Philadelphia, casa de los Eagles de la NFL (Getty Images)

Características del Estadio Philadelphia

Capacidad : 68.324 espectadores.

: 68.324 espectadores. Ubicación : Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex.

: Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex. Tipo de césped : natural híbrido (HERO Hybrid Grass).

: natural híbrido (HERO Hybrid Grass). Equipos que juegan de local aquí : Philadelphia Eagles y Philadelphia Union.

: Philadelphia Eagles y Philadelphia Union. Año de inauguración: 2003.

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Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Philadelphia

Costa de Marfil vs. Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio

| Fase de grupos | 14 de junio Brasil vs. Haití | Fase de grupos | 19 de junio

| Fase de grupos | 19 de junio Francia vs. Irak | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Curazao vs. Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Croacia vs. Ghana | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Partido de octavos de final | 4 de julio

En síntesis