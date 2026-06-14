¿Dónde y en qué estadio juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Se viene el debut de otro país latinoamericano en el Mundial 2026. La Selección de Ecuador enfrenta a Costa de Marfil este domingo 14 de junio desde las 17:00 hs (CDMX) por la Jornada 1 del Grupo E y el partido se disputará en un estadio de NFL: el Lincoln Financial Field.
Debido a las regulaciones comerciales de la FIFA, el recinto se llamará oficialmente Estadio Philadelphia durante la Copa del Mundo. Aunque principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles, lo cierto es que este estadio se inauguró en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y el FC Barcelona.
Vista exterior del estadio Philadelphia, casa de los Eagles de la NFL (Getty Images)
Características del Estadio Philadelphia
- Capacidad: 68.324 espectadores.
- Ubicación: Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex.
- Tipo de césped: natural híbrido (HERO Hybrid Grass).
- Equipos que juegan de local aquí: Philadelphia Eagles y Philadelphia Union.
- Año de inauguración: 2003.
Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Philadelphia
- Costa de Marfil vs. Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio
- Brasil vs. Haití | Fase de grupos | 19 de junio
- Francia vs. Irak | Fase de grupos | 22 de junio
- Curazao vs. Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio
- Croacia vs. Ghana | Fase de grupos | 27 de junio
- Partido de octavos de final | 4 de julio
En síntesis
- Ecuador y Costa de Marfil se enfrentan este domingo en el Grupo E.
- 68.324 espectadores es la capacidad del Estadio Philadelphia para el Mundial.
- Inaugurado en 2003 con un partido entre Manchester United y Barcelona.