Estados Unidos debuta en la Copa del Mundo el próximo viernes contra Paraguay, mientras que Alemania lo hará ante Curazao.

Este sábado 6 de junio se llevan a cabo varios amistosos internacionales en la previa al Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Estados Unidos y a Alemania. Estas selecciones se enfrentan en un partido que inicia a las 12:45hs (CDMX).

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Tanto Estados Unidos como Alemania ya jugaron un amistoso y este será el último que disputen antes de su debut en la Copa del Mundo, por lo que será clave para ambos conjuntos este juego para probar y seguir dándole minutos a futbolistas.

El estadio en el que juegan

Estados Unidos y Alemania se enfrentan este sábado en el Estadio Soldier Field, ubicado en Chicago. Este recinto es habitualmente utilizado por los Chicago Bears de la NFL y por el Chicago Fire de la MLS.

El Estadio Soldier Field de Chicago (Getty Images)

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El estadio tiene más de 100 años ya que fue inaugurado en 1924 y cuenta con espacio para 61 mil espectadores aproximadamente. Este recinto fue una de las sedes de la Copa del Mundo 1994, pero no será utilizado en el Mundial de este año.

En este campo también se han jugado partidos de varias ediciones de la Copa Oro y fue reinaugurado en 2003 luego de remodelaciones. El Soldier Field también tiene su historia política ya que albergó discursos de Franklin D. Roosevelt y Martin Luther King Jr, por ejemplo.

El recinto ubicado en Chicago es multiusos y también fue utilizado para eventos de hockey sobre hielo, para carreras de motociclismo y para múltiples recitales de todo tipo.

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En síntesis