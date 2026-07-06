¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Estados Unidos quiere dar el batacazo ante los europeos para ser el único anfitrión que siga en la competición.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete mucha emoción. El encuentro se disputará a las 18:00 horas de la Ciudad de México, con ambos equipos buscando avanzar a la siguiente ronda de la máxima competición internacional.

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El partido tendrá como escenario el Seattle Stadium, uno de los estadios más importantes de Estados Unidos y una de las sedes elegidas para albergar encuentros de la Copa del Mundo 2026. Ubicado en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, el recinto será protagonista de una nueva jornada mundialista.

El estadio cuenta con una capacidad cercana a los 67 mil espectadores para este tipo de eventos, por lo que se espera un marco imponente para recibir el duelo entre el conjunto local y una histórica selección europea como Bélgica.

Datos del estadio donde juegan Estados Unidos y Bélgica

El Lumen Field, conocido durante el Mundial 2026 como Seattle Stadium, es un estadio multiuso ubicado en Seattle, Estados Unidos. Fue inaugurado en 2002 como reemplazo del antiguo Kingdome, que fue demolido dos años antes, y desde entonces se convirtió en uno de los escenarios deportivos más reconocidos del país.

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Actualmente es la casa de los Seattle Seahawks de la NFL, los Seattle Sounders de la Major League Soccer y el Seattle Reign FC de la National Women’s Soccer League. Además, es famoso por el enorme apoyo de sus aficionados y por ser considerado uno de los estadios con mayor ambiente y presión sonora dentro del deporte profesional estadounidense.

A lo largo de su historia, el recinto recibió importantes competencias internacionales, como varias ediciones de la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. En 2026 volverá a estar en el centro de la escena al formar parte de las sedes oficiales del Mundial de futbol.

En sintesis

Estados Unidos y Bélgica disputarán el partido de octavos en el Seattle Stadium.

y disputarán el partido de octavos en el Seattle Stadium. El recinto deportivo, inaugurado en 2002 , albergará el duelo a las 18:00 horas .

, albergará el duelo a las . El estadio registrará una capacidad cercana a los 67 mil espectadores para la jornada