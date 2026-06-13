Dónde y en qué estadio se juega el Haití vs Escocia

Está todo listo para que Haití y Escocia hagan su debut en la Copa Mundial 2026. Ambas escuadras forman parte del Grupo C y compiten con equipos como Marruecos y Brasil. La sede de este encuentro será en Estados Unidos y el escenario será precisamente en el Estadio Boston, donde la fiesta ya comenzó para recibir este encuentro.

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¿Dónde se juega el Haití vs Escocia?

El Estadio Boston es el lugar que albergará este encuentro, anteriormente era conocido como el Gillette Stadium, pero ante la petición de la FIFA recibe este nombre. Esta es la casa actual de los New England Patriots en la NFL, pero está adaptado para que se dispute este enfrentamiento de la fase de grupos entre Haití y Escocia.

Es también uno de los recintos más actuales, ya que tuvo su apertura en el año 2002, es decir, hace 24 años. Está ubicado en Foxborough, Massachusetts, aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste del centro de Boston. Y puede llegar a albergar hasta un total de 65 mil aficionados de ambas selecciones para este juego.

Además, este estadio se encuentra a un lado del complejo Patriot Place, en el cual pueden encontrar centros comerciales, restaurantes y zonas de entretenimiento para los asistentes.

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¿Cuántos y cuáles partidos se juegan en el Estadio Boston?

Hay que destacar que esta misma sede albergará un total de 7 encuentros durante el Mundial; de los cuales cinco de ellos serán en la fase de grupos y los otros dos restantes en las eliminatorias; uno de ellos en octavos de final y el primer juego de los cuartos de final.

Los enfrentamientos que se disputan en el Estadio Boston serán: Haití vs Escocia, Irak vs Noruega, Escocia vs Marruecos, Inglaterra vs Ghana y Noruega Francia. Los otros dos serán: el primero del Grupo E contra el mejor tercer lugar de los grupos A,B,C,D y F; mientras que el otro sería el ganador del partido 89 vs el ganador del juego 90.

En síntesis

Haití y Escocia debutan en el Grupo C de la Copa Mundial 2026.

debutan en el Grupo C de la Copa Mundial 2026. El Estadio Boston es la sede estadounidense para este enfrentamiento de fase de grupos.

es la sede estadounidense para este enfrentamiento de fase de grupos. Este recinto de Foxborough albergará un total de 7 partidos del torneo mundialista.