En qué estadio se juega el Inglaterra vs Argentina

Este será el estadio que albergará uno de los partidos con más historia en este Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Inglaterra y Argentina protagonizarán este miércoles uno de los partidos más importantes de lo que va del Mundial 2026. No solo se enfrentan dos selecciones que llegaron con un gran peso histórico a este torneo, sino que además el ganador obtendrá el segundo boleto a la gran final, programada para el próximo fin de semana en Nueva Jersey.

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Resulta complicado señalar a un claro candidato. Ambos planteles llegan en un excelente momento a esta instancia y han demostrado un gran nivel futbolístico durante toda la Copa del Mundo. Con planteles repletos de figuras de talla mundial, ambas selecciones prometen brindar un espectáculo a la altura de una semifinal que paralizará al planeta.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium (conocido como Estadio Atlanta para este torneo oficial), ubicado en Atlanta, Georgia, uno de los escenarios más modernos e imponentes de Estados Unidos. Para este compromiso, el recinto recibirá a decenas de miles de espectadores que serán testigos del histórico duelo que definirá al rival de España en la final.

Atlanta Stadium: la sede de Inglaterra vs. Argentina

El Mercedes-Benz Stadium, inaugurado en 2017 para reemplazar al icónico Georgia Dome, se encuentra en el corazón de la ciudad de Atlanta, Georgia, y es mundialmente conocido por ser el hogar de los Atlanta Falcons en la NFL y del Atlanta United en la MLS.

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Además de albergar partidos de fútbol americano y soccer profesional, el recinto se destaca por su impresionante techo retráctil en forma de molinete y su gigantesca pantalla de video de 360 grados en forma de halo. El estadio ha sido el escenario de eventos de primer nivel como el Super Bowl LIII en 2019, finales universitarias y espectáculos internacionales, consolidándose como una de las obras arquitectónicas y deportivas más importantes de los Estados Unidos.

Este inmueble originalmente tiene capacidad para 71,000 espectadores, pero para el Mundial 2026 la misma fue reducida hasta los 68,239 espectadores. Su construcción inició en 2014 y finalizó en 2017, teniendo un costo total aproximado de unos 1600 millones de dólares.

En síntesis

Inglaterra y Argentina disputarán este miércoles la semifinal del Mundial 2026.

disputarán este miércoles la semifinal del Mundial 2026. Mercedes-Benz Stadium albergará el partido que definirá al rival de España.

albergará el partido que definirá al rival de España. 68,239 espectadores es la capacidad reducida del estadio para la Copa del Mundo.