¿Dónde y en qué estadio juegan Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Estadio de Atlanta, donde buscarán un lugar en los octavos de final del certamen.

Este miércoles continúa la acción del Mundial 2026 con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, instancia que definirá a más selecciones clasificadas a los octavos del certamen internacional. Desde las 10:00 hs de la CDMX, Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan en un duelo que también seguirá muy de cerca México, ya que de este partido saldrá su próximo rival.

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El ganador de la serie se medirá con el Tri el próximo domingo en el Estadio Azteca por un lugar en los cuartos de final. Inglaterra parte como favorita por la jerarquía de su plantel, aunque los africanos buscarán seguir sorprendiendo después de una destacada actuación en la fase de grupos.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos y una de las sedes elegidas por la FIFA para albergar partidos del Mundial 2026. De acuerdo con el organismo, el recinto cuenta con una capacidad oficial para 68.239 espectadores.

Datos del Mercedes-Benz Stadium

El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS). Se encuentra junto al antiguo Georgia Dome, estadio que durante muchos años albergó los partidos de los Falcons.

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Una de las principales características del recinto es su techo retráctil, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren y cierran con un diseño similar al de un molinillo, convirtiéndolo en uno de los estadios más innovadores del mundo.

Además de recibir encuentros de la NFL y la MLS, el estadio fue sede del Super Bowl LIII, del MLS All-Star Game 2018 y de la final de la MLS Cup 2018, donde Atlanta United se consagró campeón ante más de 73 mil espectadores, estableciendo un récord de asistencia para un partido oficial de la liga estadounidense.

En sintesis

El encuentro de eliminación directa se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

de Atlanta. El inmueble estadounidense cuenta con una capacidad oficial de 68.239 espectadores .

. El vencedor de esta llave jugará contra México el próximo domingo en el Estadio Azteca.