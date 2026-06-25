¿Dónde y en qué estadio juegan Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

Dallas, Texas, será testigo de la última jornada del Grupo F del Mundial 2026: Japón y Suecia van por todo y quieren avanzar.

Para definir las posiciones y los clasificados del Grupo F del Mundial 2026, Japón y Suecia se enfrentan HOY jueves 25 de junio en los Estados Unidos. Será precisamente en Arlington, Texas, donde se medirán asiáticos y europeos con un mismo objetivo: sumar una victoria para ir con tranquilidad a 16avos de Final.

Publicidad

¿En qué estadio se juega Japón vs. Suecia en el Mundial 2026?

El AT&T Stadium, pero ahora nombrado por FIFA como Estadio Dallas, recibirá su cuarto juego en este Mundial 2026. La casa de Dallas Cowboys, en la NFL, ya le abrió sus puertas a otros tres partidos, entre los que aparece la reciente victoria 2-0 de la Selección Argentina ante Austria, con un doblete de Lionel Messi.

En Dallas se presenciará la infartante definición del Grupo F del Mundial 2026 (Getty Images)

Con un costo de construcción cercano a 1.300 millones de dólares, la firma HKS se encargó de diseñar un recinto que hoy en día es reconocido por todos los aficionados del deporte en general. Su techo retráctil y su pantalla gigante de 49 metros de ancho por 22 de alto hacen de este inmueble muy llamativo.

Publicidad

Características del AT&T Stadium de Dallas, Texas

Capacidad : 70.649 espectadores.

: 70.649 espectadores. Ubicación : 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.

: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos. Tipo de césped : natural para la Copa del Mundo.

: natural para la Copa del Mundo. Equipos que juegan de local aquí : Dallas Cowboys (NFL).

: Dallas Cowboys (NFL). Año de inauguración: 2009.

Los 9 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Dallas