¿Dónde y en qué estadio juegan Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

Para definir las posiciones y los clasificados del Grupo F del Mundial 2026, Japón y Suecia se enfrentan HOY jueves 25 de junio en los Estados Unidos. Será precisamente en Arlington, Texas, donde se medirán asiáticos y europeos con un mismo objetivo: sumar una victoria para ir con tranquilidad a 16avos de Final.
¿En qué estadio se juega Japón vs. Suecia en el Mundial 2026?
El AT&T Stadium, pero ahora nombrado por FIFA como Estadio Dallas, recibirá su cuarto juego en este Mundial 2026. La casa de Dallas Cowboys, en la NFL, ya le abrió sus puertas a otros tres partidos, entre los que aparece la reciente victoria 2-0 de la Selección Argentina ante Austria, con un doblete de Lionel Messi.
En Dallas se presenciará la infartante definición del Grupo F del Mundial 2026 (Getty Images)
Con un costo de construcción cercano a 1.300 millones de dólares, la firma HKS se encargó de diseñar un recinto que hoy en día es reconocido por todos los aficionados del deporte en general. Su techo retráctil y su pantalla gigante de 49 metros de ancho por 22 de alto hacen de este inmueble muy llamativo.
Características del AT&T Stadium de Dallas, Texas
- Capacidad: 70.649 espectadores.
- Ubicación: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.
- Tipo de césped: natural para la Copa del Mundo.
- Equipos que juegan de local aquí: Dallas Cowboys (NFL).
- Año de inauguración: 2009.
¿Cuáles son las selecciones que mantienen puntaje ideal en el Mundial 2026 tras la Jornada 2 de la Fase de Grupos?
Los 9 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Dallas
- Países Bajos 2-2 Japón | Fase de grupos | 14 de junio
- Inglaterra 4-2 Croacia | Fase de grupos | 17 de junio
- Argentina 2-0 Austria | Fase de grupos | 22 de junio
- Japón vs. Suecia | Fase de grupos | 25 de junio
- Jordania vs. Argentina | Fase de grupos | 27 de junio
- Partido de Dieciseisavos de final | 30 de junio
- Partido de Dieciseisavos de final | 3 de julio
- Partido de octavos de final | 6 de julio
- Partido de Semifinales | 14 de julio