¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Serbia por el amistoso previo a la Copa del Mundo 2026?

Dirigidos por Javier Aguirre y Veljko Paunovic se verán las caras esta noche en el Estado de México, a solo 8 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Tras la victoria 1-0 ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, la Selección Mexicana está lista para tener su último amistoso internacional previo al debut de la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre quiere medir a sus futbolistas antes del juego inaugural frente a Sudáfrica, el próximo jueves 11 de junio, y usará este encuentro con Serbia para afinar detalles en la alineación del estreno.

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El Tri se medirá con el combinado europeo que ahora conduce técnicamente Veljko Paunovic, de pasado en las Chivas de Guadalajara y Tigres UANL, HOY jueves 4 de junio desde las 20 horas del centro de México. El Estadio Nemesio Diez, casa del Club Deportivo Toluca, será la sede en el fin de la preparación.

Nombre: Estadio Nemesio Diez (La Bombonera)

Estadio Nemesio Diez (La Bombonera) Ubicación: Toluca de Lerdo, Estado de México, México

Toluca de Lerdo, Estado de México, México Capacidad: 30.000 espectadores

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¿Qué sigue para México tras el amistoso ante Serbia?

Con el juego ante Serbia en suelo azteca, México habrá terminado con su preparación rumbo al torneo más importante a nivel de selecciones. El calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 no exigirá grandes viajes, en principio, para el combinado que está siendo dirigido por Javier Aguirre.

México vs. Sudáfrica / Jueves 11 de junio, 13:00 horas / CDMX

/ Jueves 11 de junio, 13:00 horas / CDMX México vs. Corea del Sur / Jueves 18 de junio, 19:00 horas / Guadalajara

/ Jueves 18 de junio, 19:00 horas / Guadalajara México vs. República Checa / Miércoles 24 de junio, 19:00 horas / CDMX

Los resultados confirmarán si la nación anfitriona avanzará a la ronda eliminatoria, precisamente a los dieciseisavos de final, y contra qué país se medirá. Dicha fase, de acuerdo a la información de competición oficializada por la FIFA, está estipulada a realizarse entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.

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En síntesis