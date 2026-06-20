¿Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?

Conoce todos los detalles sobre la sede que recibirá el duelo entre europeos en la segunda jornada.

La segunda fecha de la fase de grupos pone frente a frente a Países Bajos y Suecia, en un choque europeo de altísimo voltaje que empezará a acomodar el destino de su zona en el Mundial 2026. Ambos seleccionados forman parte del Grupo F, un cuadro sumamente parejo que completan las selecciones de Japón y Túnez.

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Para las dos federaciones es un compromiso clave en sus aspiraciones de clasificación. La Naranja Mecánica busca imponer su jerarquía y adueñarse de la posesión del juego, mientras que el conjunto sueco salta a la cancha con la clara intención de hacer valer su orden táctico y su poderío físico para conseguir un resultado que los deje bien perfilados de cara a la última jornada de esta primera ronda.

Este esperado encuentro se va a disputar en el moderno Houston Stadium, denominación oficial que adopta el reconocido NRG Stadium durante el desarrollo de la competencia de la FIFA. Ubicado en la calurosa ciudad de Houston, Texas, el impactante recinto cuenta con una capacidad exacta de 68.777 espectadores configurados para albergar un marco imponente de público internacional en esta jornada sabatina.

El Houston Stadium está listo para disfrutar de un nuevo partido. (GETTY IMAGES)

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Historia y partidos en el Mundial 2026 del Houston Stadium

Inaugurado originalmente en 2002 y famoso por ser el primer estadio de la NFL con un techo retráctil, el complejo es el hogar de los Houston Texans y un escenario habitual para los grandes torneos de la Concacaf, habiendo recibido múltiples ediciones de la Copa Oro y la Copa América. Su imponente estructura multiuso y sus pantallas gigantes de última generación lo convierten en una de las sedes más vanguardistas y con mejor visibilidad de todo el territorio estadounidense.

Para esta edición ampliada de la Copa del Mundo, las autoridades de la FIFA le otorgaron un rol sumamente protagónico al gigante de Texas dentro del calendario oficial. El recinto tiene asignada una agenda cargada de máxima tensión que atraerá las miradas de miles de fanáticos del fútbol a lo largo de las distintas etapas de la competencia.

En total, el Houston Stadium albergará siete partidos a lo largo del certamen. El cronograma incluye cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos, un partido eliminatorio en la instancia de dieciseisavos de final, y un decisivo cruce de octavos de final programado para los primeros días de julio.

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En síntesis