¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional

Cristiano Ronaldo y Portugal juegan su último partido amistoso antes de debutar oficialmente en el Mundial 2026.

Portugal tendrá este miércoles su última prueba antes de su debut en el Mundial 2026, cuando se mida ante Nigeria en un amistoso internacional. Luego, jugarán en el torneo internacional el próximo 17 de junio ante Congo por la primera jornada de la fase de grupos.

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El conjunto luso sigue afinando detalles de cara al torneo más importante del futbol mundial y este encuentro aparece como una oportunidad clave para ajustar el funcionamiento.

El partido comenzará a las 13:45 hs de México y se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria, un escenario habitual para encuentros internacionales del seleccionado portugués.

Cristiano Ronaldo sabe que esta podría ser una de sus últimas grandes oportunidades para conquistar el Mundial, el único título que le falta en su exitosa carrera y en el que dará todo para tratar de conseguir el objetivo.

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Alineación de Portugal para recibir a Nigeria

Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Gonçalo Inácio

Nuno Mendes

Rúben Neves

João Neves

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Rafael Leão

Cristiano Ronaldo

Alineación de Nigeria para visitar a Portugal

Okoye

Bewene

Ogbu

Fernández

Onyemaechi

Simon

Onyeka

Ndidi

Nnadi

Adams

Moffi

En sintesis

Portugal y Nigeria se enfrentarán este miércoles en su último partido amistoso de preparación.

se enfrentarán este miércoles en su último partido amistoso de preparación. El astro Cristiano Ronaldo está confirmado en la alineación titular de la selección portuguesa.

está confirmado en la alineación titular de la selección portuguesa. El partido se disputará hoy en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria.