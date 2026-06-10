¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional

Portugal tendrá este miércoles su última prueba antes de su debut en el Mundial 2026, cuando se mida ante Nigeria en un amistoso internacional. Luego, jugarán en el torneo internacional el próximo 17 de junio ante Congo por la primera jornada de la fase de grupos.
El conjunto luso sigue afinando detalles de cara al torneo más importante del futbol mundial y este encuentro aparece como una oportunidad clave para ajustar el funcionamiento.
El partido comenzará a las 13:45 hs de México y se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria, un escenario habitual para encuentros internacionales del seleccionado portugués.
Cristiano Ronaldo sabe que esta podría ser una de sus últimas grandes oportunidades para conquistar el Mundial, el único título que le falta en su exitosa carrera y en el que dará todo para tratar de conseguir el objetivo.
Alineación de Portugal para recibir a Nigeria
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Gonçalo Inácio
- Nuno Mendes
- Rúben Neves
- João Neves
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Rafael Leão
- Cristiano Ronaldo
Alineación de Nigeria para visitar a Portugal
Qué amistosos internacionales se juegan HOY miércoles 10 de junio: partidos, horarios y TV
- Okoye
- Bewene
- Ogbu
- Fernández
- Onyemaechi
- Simon
- Onyeka
- Ndidi
- Nnadi
- Adams
- Moffi
En sintesis
- Portugal y Nigeria se enfrentarán este miércoles en su último partido amistoso de preparación.
- El astro Cristiano Ronaldo está confirmado en la alineación titular de la selección portuguesa.
- El partido se disputará hoy en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria.