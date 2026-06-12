Repasa cómo está el puesto por puesto de la zona, tras el primer partido del último de los tres países sede.

¡El anfitrión quiere dar pelea! Estados Unidos deslumbró a todos en la tarde del SoFi Stadium, y se llevó un triunfazo por 4-1 ante Paraguay, ante el asombro de muchos en Los Ángeles. El dueño de casa le obsequió un espectáculo sensacional a sus fanáticos, y le dieron un cachetazo inesperado a un rival que venía en alza en la previa del Mundial 2026.

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Los ‘Stars and Stripes’ cocinaron la victoria desde temprano. A los siete minutos ya ganaban por el autogol de Bobadilla, pero la pesadilla seguiría. A la media hora y sobre el final del primer tiempo, doblete de Balogun para la goleada de Estados Unidos. Sobre la mitad del complemento descontó Magalhaes para Paraguay, pero no iba a ser el cierre, ya que Reyna lo liquidó en la última jugada para el local.

Con este resultado favorable en el estreno en el Mundial 2026, EEUU quedó como único líder del Grupo D, con 3 puntos de tres posibles. Al mismo tiempo, en contraposición, su rival salió damnificado del debut: Paraguay quedó último con 0 puntos, sin haber podido siquiera rescatar un empate. Así, se le complicó seriamente el panorama.

Estados Unidos dio el golpe en el estreno [Foto: Gett]

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Más allá de todo, esta zona de la Copa del Mundo recién está comenzando: la primera jornada se completará con Turquía vs. Australia. Ese partido que continuará la actividad del Grupo D, curiosamente, recién se jugará mañana en último turno, a las 22.00 hora CDMX. Allí se sabrá con más claridad cómo avanzan las cosas en la tabla de posiciones.

En la segunda fecha del Grupo D, Estados Unidos irá ante Australia, partido que se jugará el viernes 19 de junio a las 13.00 hora CDMX en el Lumen Field de Seattle. Por su parte, Paraguay irá ante Turquía, encuentro a disputarse también el viernes 19 de junio, pero a las 21.00 hora CDMX y en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Las posiciones del Grupo D del Mundial 2026 tras Estados Unidos 4-1 Paraguay: