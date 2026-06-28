¿Dónde y en qué estadio juegan Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026?

Se juega el primer y único partido del domingo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin después de dejar emociones de principio a fin, varias sorpresas y selecciones que hicieron historia al conseguir una clasificación inesperada a los dieciseisavos de final. Ahora comienza la etapa más apasionante del torneo: la eliminación directa, donde cada partido es una verdadera final.

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Este domingo habrá un solo encuentro para abrir los cruces. Sudáfrica y Canadá se enfrentarán en busca del primer boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo, en un duelo que promete mucha intensidad entre una selección africana que dio el golpe en la primera fase y un conjunto canadiense que parte como favorito.

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El partido se disputará desde las 13:00 horas (CDMX) y tendrá como escenario el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final del torneo internacional más importante del planeta.

El recinto cuenta con una capacidad para 70.492 espectadores y es conocido mundialmente como el SoFi Stadium, uno de los escenarios deportivos más modernos de Estados Unidos. Gracias a su tecnología y diseño de vanguardia, fue elegido como una de las sedes principales del Mundial 2026.

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SoFi Stadium: uno de los estadios más modernos del mundo

Ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, el SoFi Stadium fue inaugurado en septiembre de 2020 tras varios años de construcción. Actualmente es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos franquicias de la NFL.

En muy poco tiempo se convirtió en uno de los estadios más importantes del deporte internacional. Allí ya se disputó el Super Bowl LVI, la final de la Copa Oro 2023, partidos de la Copa América 2024 y encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf. Además de recibir partidos del Mundial 2026, también será uno de los escenarios principales de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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