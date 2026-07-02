¿Dónde y en qué estadio juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026?

Los Rossocrociati y los Zorros del Desierto se medirán por una nueva jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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El escenario del partido será el BC Place Stadium, en la ciudad de Vancouver, la casa de Vancouver Whitecaps, una de las franquicias de la MLS, y BC Lions, equipo de Canadian Football League (CFL). Con una capacidad para 54.500 espectadores, el recinto es uno de lo más.

El BC Place Stadium es una estadio techado en la ciudad de Vancouver. [Foto: Getty Images]

Su construcción finalizó en 1983 y se remodeló en 2009 en el interior y 2011 en el exterior, teniendo un coste de unos 126 millones de dólares hace poco más de 40 años. En las últmas refacciones se cambió el techo de domo por uno abierto en el centro. Se agregaron nuevas butacas de colores rojo, gris y blanco, dando ilusión a la Bandera canadiense.

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Además de ser sede del certamen mundialista, el recinto fue escenario de la Copa del Mundo Femenina 2015, que incluyó la Final entre Estados Unidos y Japón, y encuentros de la Copa Oro 2025. También tuvo la visita en 1984 del Papa Juan Pablo II, donde asistieron al estadio 65.000 personas.

Características del Estadio Vancouver

Capacidad: 52.497 espectadores.

Ubicación: Vancouver, Columbia Británica

Tipo de césped: sintético pero con césped natural solo por el Mundial 2026

Equipos locales: Vancouver Whitecaps FC y BC Lions.

Año de inauguración: 1983.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Vancouver

Australia 2-0 Turquía | Fase de grupos | 13 de junio

Canadá 6-0 Qatar | Fase de grupos | 18 de junio

Nueva Zelanda 1-3 Egipto | Fase de grupos | 21 de junio

Suiza 2-1 Canadá l | Fase de grupos | 24 de junio

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica l | Fase de grupos | 26 de junio

Suiza vs. Argelia | 16avos de Final | 2 de julio

Partido de Octavos de Final | 7 de julio

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En síntesis