El último encuentro del sábado tendrá como sede uno de los recintos más imponentes de esta Copa del Mundo.

Túnez y Japón mantendrán despiertos a los aficionados hasta tarde en este instenso sábado 20 de junio, cuando se enfrenten por la jornada 2 del Mundial 2026. Para acomodarse en el Grupo F tras los últimos resultados de la zona, a los dos sólo les sirve ganar y eso volverá todavía más atrapante este duelo de selecciones.

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La condición de ‘a todo o nada’ será uno de los grandes condimentos que tendrá este encuentro de fase de grupos entre ‘Las Águilas de Cártago’ y ‘Los Samurais Azules’. No obstante, los ojos se irán sobre la majestuosa sede del juego de esta noche, que alucinará a aquellos que asistan y también a los que sigan el partido por televisión.

Para este compromiso por el Grupo F, el Estadio BBVA será el anfitrión del cruce entre Túnez y Japón. Se ubica en la ciudad de Guadalupe, localizada en el estado de Nuevo León, al Noreste de México. Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos del país, que prepara una gran hospitalidad para los equipos.

Este establecimiento se ubica en el Valle de Monterrey, rodeado de la Sierra Madre Oriental, una de las principales cadenas montañosas del territorio mexicano. La montaña que se puede observar a través del techo del recinto se llama Cerro de la Silla: es el gran ícono de la ciudad y su nombre surge de que desde ciertos ángulos parece ser una silla de montar caballos.

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El Estadio Monterrey siempre luce encantador [Foto: Getty]

El Estadio BBVA (o Estadio Monterrey en el Mundial 2026) tiene un sobrenombre particular: le dicen el “Gigante de Acero”. Se trata de uno de los edificios más modernos y asombrosos de Latinoamérica, con su particular forma poco común en una cancha de futbol. El apodo refiere al material de la superficie exterior, vinculado a una de las industrias más destacadas de la ciudad.

Durante la Copa del Mundo y para este Túnez vs. Japón, la capacidad del Estadio Monterrey será de hasta 51.243 espectadores. Se espera un establecimiento prácticamente lleno para el juego de hoy por el Grupo E. En el caso de los africanos, ya conocen el terreno pues fue su sede en el debut en este Mundial 2026. Los aficionados descubrirán un símbolo estructural de México.