La Selección Mexicana jugará dos partidos en el Estadio Azteca y otro juego en el Estadio Akron en la Fase de Grupos.

La expectativa es enorme por ver a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Tri volverá a jugar como local en una Copa del Mundo y además participará del partido inaugural el próximo 11 de junio contra Sudáfrica, juego en el que buscará comenzar con el pie derecho.

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El equipo de Javier Aguirre disputará dos partidos en el Estadio Azteca y uno en el Estadio Akron en la Fase de Grupos. La expectativa es tal que, de acuerdo a la información de Ticket Data, México es la selección con los boletos más caros en relación a la reventa.

Según el sitio web Ticket Data, el promedio del valor del boleto de reventa de los partidos de la Selección Mexicana es de $1810 dólares; el precio más caro es de $2273 dólares y el más económico es de $1264 dólares. Estas cifra la convierten en la selección más cara del Mundial 2026.

Las siguientes selecciones en el listado

El equipo que le sigue a México en el ranking es Portugal con un valor promedio de $1391 dólares en sus tickets. Este precio del conjunto luso está relacionado por la presencia de Cristiano Ronaldo y, quizás sorprendentemente, Colombia es la que completa el podio de este ‘ranking’.

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El top 10 según la información de Ticket Data (Ticket Data)

El valor promedio de los boletos de los juegos de Colombia es de $1316 dólares. No solo que México está primero en este listado sino que la diferencia con Portugal y Colombia es notable. Brasil con $1281 por ticket y Escocia con $962 dólares son el cuarto y quinto, respectivamente.

La Selección Argentina de Lionel Messi recién es la sexta selección con los boletos más caros, con un valor promedio de $955 dólares. En México hay ilusión con el Tri y esperan que avance en la Fase de Grupos, un hecho que haría que el Tri siga disputando sus partidos en suelo nacional.

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El calendario de México en la Fase de Grupos

11/06 | México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México

18/06 | México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara

24/06 | México vs. República Checa – Estadio Azteca, Ciudad de México

En síntesis